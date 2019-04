Brennendes Auto in Itzehoe : BMW geht in Flammen auf

Freitagnachmittag brannte plötzlich ein Wagen auf der Adenauerallee in Itzehoe. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

von fsp

19. April 2019, 17:40 Uhr

Itzehoe | Ein BMW ging am Freitagnachmittag auf der Adenauerallee in Itzehoe in Flammen auf. Der 22-jährige Fahrer aus Dägeling konnte seinen Wagen noch an den rechten Straßenrand lenken und aussteigen. In kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand. Ursächlich könnte ein Defekt an der Batterie sein, so die Polizei. Der Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Für die Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe wurde die Fahrbahn für über eine Stunde voll gesperrt. Dadurch kam es zu einem größeren Verkehrsaufkommen in der Innenstadt.