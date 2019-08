DRK brokstedt : Blutspende-Termin in Brokstedt ohne Eiersalat undenkbar

Barbara Technow sorgt seit 30 Jahren mit für leckere Buffets nach dem Blutspenden in Brokstedt.

08. August 2019, 11:48 Uhr

Brokstedt | Der nächste Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Brokstedt findet Montag, 12. August, von 16 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Brokstedt, Schulstraße 11, statt. Eine, die seit 30 Jahren dafür sorgt, dass sich die Spender nach dem Aderlass stärken können, ist Barbara Technow.

„Zu Beginn kamen die Blutspender sogar mit dem Bus aus dem Nachbarort Arpsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde“, berichtet sie. Schon damals wurde der Eiersalat nach dem Rezept der Brokstedterin Edith Thiese hergestellt und wird auch heute noch gern gegessen.

Zusammen mit rund 15 Helferinnen und unter der Regie von Maren Sievers wird für die Verköstigung der rund 80 erwarteten Blutspender kräftig zu jeden Termin eingekauft: fünf Meterbrote, acht Vollkornbrote, vier Baguettes, drei Kilo Käse, ein Kilo Aufschnitt, ein Kilo Mettwurst, 100 Eier, 80 Äpfel, ein Kilo Tomaten sowie Salatgurken, Paprika, Salatblätter, Weintrauben und Mandarinen. Auch eine warme Suppe wird mittlerweile angeboten.

Außer dass jeder Spender auch etwas für seine eigene Gesundheit tut, soll der nächste Termin mit der Verlosung zweier E-Bikes durch den DRK-Blutspendedienst Nord-Ost Anreiz zum Aderlass sein. Die Gewinnchance besteht auf allen DRK-Blutspendeterminen in Schleswig-Holstein und Hamburg bis 30. August.

„Blutspender sind „Lebensretter“ lautet das Motto. Etwa 112 Millionen Blutspenden werden weltweit pro Jahr benötigt. In der Bundesrepublik werden über das Jahr gesehen durch die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes ca. drei Millionen Vollblutspenden für die Versorgung der Kliniken in Deutschland bereitgestellt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Das Deutsche Rote Kreuz sichert auf diese Weise ca. 75 Prozent der notwendigen Blutversorgung in Deutschland – gemeinnützig und unentgeltlich.

Potentielle Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bis zum 72. Geburtstag ist t eine Blutspende möglich, wenn der Gesundheitszustand dies zulässt. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 Jahren nicht überschritten sein. Es wird darum gebeten, den Personalausweis zur Blutspende mitzubringen.