Blutspende mit Atmosphäre

von Andreas Olbertz

19. November 2018, 18:00 Uhr

„Metalheads, wir brauchen euer Blut!“ – so lautet mittlerweile schon zum zwölften Mal das Motto der offiziellen WOA-Blutspende im Klinikum Itzehoe: Freitag und Sonnabend, 23. und 24. November. Freunde des Aderlasses in lockerer Wacken-Atmosphäre können am Freitag zwischen 7.30 und 16 Uhr sowie Sonnabend von 9 bis 16 Uhr spenden. Auf die Teilnehmer warten Gewinnspiele, kleine Aktionen, Essen und Metalmusik. Wer seinen WOA-Blutspende-Pass vervollständigt, kann sein Bloodsponsor Shirt direkt mitnehmen.