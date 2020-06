Spende in Glückstadt : Blutreserven werden knapp

Der Spendedienst Nord warnt vor Engpässen in den Sommermonaten. Montag Aderlass in der Glückstädter Sporthalle.

09. Juni 2020, 15:26 Uhr

Glückstadt | Während der heftigsten Zeit in der Corona-Krise haben Krankenhäuser die meisten verschiebbaren Operationen nach hinten gestellt. Jetzt beginnen die Häuser wieder, diese Operationen nachzuholen. Die Aufhebung der einschränkenden Maßnahmen und die schnelle, stufenweise Aufnahme des Regelbetriebs in den Krankenhäusern führen aktuell zu einem sprunghaften Anstieg des Bedarfs für Blutspenden.

Folge: In den Blutbanken des DRK-Blutspendedienstes Nord in Lütjensee (Kreis Stormarn) leeren sich die Bestände rapide. Nach Aussage von Michael Lozek, Gruppenleiter Öffentlichkeitsarbeit im Blutspendedienst, reichen die Bestände fast nur noch für ein bis zwei Tage.

„Und ich mag gar nicht daran denken, dass in wenigen Wochen die Ferienzeit beginnt und damit auch die Unfallhäufigkeit“, sagt Lozek. In Schleswig-Holstein und Hamburg brauche das DRK täglich bis zu 500 Blutspenden. Aus diesem Grunde bietet das DRK verstärkt Blutspendetermine an, so auch in Glückstadt am Montag, 15. Juni. Allerdings hat sich der Ort für die Blutspende geändert. Anstatt – wie üblich – in der Elbschule findet die Aktion in der Sporthalle Nord statt. In der Elbschule kann die neue Brandschutzanlage nicht in Betrieb genommen werden, der Tüv muss sie noch abnehmen (siehe Bericht rechts). Aus diesem Grund stellt die Freiwillige Feuerwehr der Elbestadt täglich zwei der Kameraden ab, um den Brandschutz in der Schule zu gewährleisten.“ Um diese nicht noch weiter zu belasten, suchte der Blutspendedienst nach einer Lösung – und fand sie mit den Räumlichkeiten der zurzeit ungenutzten Sporthalle.

„In der Halle können wir die Stationen mit den entsprechenden Sicherheitsabständen errichten“, erklärt Lozek. Am Seiteneingang zu den Umkleiden werden die Blutspender von einem DRK-Mitarbeiter empfangen. Dort gilt es, einen Fragebogen auszufüllen und Fieber zu messen. Michael Lozek: „Falls auch nur eine Frage mit ,Ja' beantwortet wird oder die Temperatur über 37,3 Grad anzeigt, müssen diese Menschen auf der Stelle kehrt machen.“

Zum Ausfüllen der Anmeldung und der persönlichen Daten empfiehlt es sich, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Nach den üblichen ärztlichen Untersuchungen werden die Blutspender persönlich zu ihrem Platz geführt. Während der ganzen Prozedur ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser wird immer frisch vom DRK gestellt.

Auch werden Termine gemacht. Lozek: „Natürlich kann jeder auch ohne Termin kommen. Dann ist vielleicht eine kleine Wartezeit einzuplanen.“ Was viele Blutspender bedauern könnten: Das bekannte Büfett wird diesmal wegfallen. Statt dessen verteilen die Glückstädter DRK-Helferinnen einen Imbissbeutel mit leckerem Inhalt. Die Blutspende-Aktion am 15. Juni findet laut Michael Lozek in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr statt. Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft.



> Wichtig: Wer sein Blut am Montag in Glückstadt spenden möchte, sollte sich zuvor online unter terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/glueckstadt anmelden oder Termine buchen unter 04154/ 80732417.