Weltrekordversuch : Blutigstes Musikvideo aller Zeiten

Die Band „Drunken Fools“ will mit dem Dreh zu ihrem neuen Song „Blutnacht“ einen Weltrekord aufstellen und sucht noch Komparsen.

von Kristina Sagowski

30. August 2020, 15:11 Uhr

Marne/Hamweddel | Wenn Musiker Rekorde brechen, geht es meist um Plattenverkäufe oder Chart-Platzierungen. Eine Band aus den Kreisen Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde braucht dafür hunderte Liter Rote-Beete-Saft. Die „Drunken Fools“ wollen für ihren neuen Song „Blutnacht“ das Musikvideo mit dem meisten Kunstblut pro Minute aller Zeiten drehen – und das wird unter anderem aus dem farbintensiven Getränk hergestellt.

Die Idee zu dem ungewöhnlich blutigen Konzept hatte der Regisseur und Freund der Band, Fritjof Heyn aus Marne. Der 38-Jährige wollte nicht nur viel Blut, sondern auch einen Weltrekord aufstellen. „Bei meinen Recherchen habe ich nichts Vergleichbares gefunden“, sagt Heyn. Die Messlatte gibt deshalb nun der blutigste Film aller Zeiten vor: Braindead von Peter Jackson aus dem Jahr 1992. „In der Uncut-Version wurden dort in 99 Minuten Laufzeit 4000 Liter Kunstblut verballert, also knapp 40 Liter pro Minute – das überbieten wir“, kündigt der Filmemacher an. Ein Notar werde beim Dreh dabei sein und am Ende bestätigen, wie viel Kunstblut geflossen ist.

„Blutnacht“ ist der erste Song aus dem neuen Album, das Ende des Jahres, spätestens Anfang 2021 erscheinen soll. „Es ist ein Konzept-Album. Wir erzählen eine komplette Geschichte“, erklärt Sänger und Gitarrist Sönke Martens. Es geht um die fiktive Figur Uthred von Bebbanburg, der um 1000 n. Chr in England lebte. Die Band orientiert sich dabei an den Romanen Bernard Cornwalls, dessen Geschichten bereits in der Fernsehserie „The Last Kingdoms“ verfilmt wurden. „Es geht um die Entstehung Englands im Kampf mit den Wikingern. Cornwall hat tolle, detailgetreue Bücher darüber geschrieben. Wir haben im Prinzip das Album zum Buch gemacht“, berichtet Sönke Martens.

In „Blutnacht“ selbst gehe es um die Nacht vor der Schlacht. „Die Krieger feiern ordentlich und trinken sich Mut an“, sagt Martens. Fritjof Heyn ergänzt: „Der Plan ist, im Video diese Blutnacht, die Weinschlacht, zu zeigen und den Titel dann auch wortwörtlich darzustellen. Und da kommt der Weltrekordversuch ins Spiel.“

Die benötigte Menge fertiges Kunstblut einzukaufen, wäre zu kostspielig. Deshalb probierten Heyn und Bassist Frank Hauschild ein paar Rezepte aus. Die Rote-Beete-Saft-Variante überzeugte schließlich. „Wir werden wohl mehrere Tage am Herd stehen, um die Menge an Kunstblut herzustellen“, vermutet Heyn.

Für das blutigste Musikvideo aller Zeiten benötigt die Band aber nicht nur viel Blut, sondern auch ein Dutzend Komparsen. Martens: „Wir suchen Komparsen, die Mittelalterkleidung oder sogar ein Mittelalterzelt haben.“ Gedreht wird im Oktober in und vor einer Scheune am Dorfteich in Hamweddel. „Freitags laufen die Vorbereitungen, Sonnabend wird gedreht“, so Fritjof Heyn.



>Wer als Komparse beim blutigsten Musikvideo aller Zeiten dabei sein möchte, kann sich unter fritjof-heyn@gmx.de anmelden.