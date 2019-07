Kollmar blüht auf : Blumen gegen Insektensterben

Karin Petersen und Jenny Hagelstein suchen Mitstreiter für ihre Aktion „Kollmar blüht auf“.

08. Juli 2019

Kollmar | Als Karin und Olaf Petersen im vergangenen Jahr eine längere Autofahrt unternahmen, fiel ihnen auf: Sie mussten ihre Frontscheibe nicht reinigen. Karin Petersen: „Keine Mücken, Fliegen, Käfer oder Schmetterlinge klebten an der Autoscheibe. Da wurde uns bewusst: Das Insektensterben ist real und auch bei uns angekommen. Und wir müssen etwas dagegen tun.“

Zusammen mit der örtlichen DRK-Vorsitzenden Jenny Hagelstein versuchte sie, sich an der Aktion „Schleswig-Holstein blüht auf“ zu beteiligen, bei dem das Umweltministerium kostenloses Saatgut für öffentliche Freiflächen zur Verfügung stellt. Da Kollmar mit seinen kleinteiligen Pflanzmöglichkeiten nicht in das Programm passte, wollen die beiden Kollmaranerinnen jetzt in eigener Regie mehr Blühpflanzen ins Gemeindebild bringen.

Unter dem Motto „Kollmar blüht auf“ sollen in einem ersten Schritt die Pflanzkübel am Hafen und die Blumenkästen an der Brücke zur Schulstraße neu bepflanzt werden. „Wir suchen Mitstreiter und freiwillige Helfer für die Aktion, um etwas für die Insekten zu tun und auch, um das Dorf aufzuhübschen.“ Treffpunkt ist am Sonnabend, 20. Juli, 9 Uhr am Hafen. „Gerne mit Gartengeräten und Handschuhen.“ Damit genügend Kaffee und Brötchen bereitstehen, ist eine Anmeldung bei Karin Petersen (04128/1085) oder Jenny Hagelstein (04128/2660266) wünschenswert.

Bürgermeister Klaus Meinert wird mit seinem Frontlader-Trecker die jetzige Bepflanzung mit Buchsbaum und Thuja entfernen, die Gärtnerei Neer aus der Blomeschen Wildnis wird Pflanzerde und robuste Pflanzen bringen. Wegen des Windes eignen sich Schneeball und Storchenschnabel besonders gut, sagt Irina Neer. Neben der Gärtnerei Neer unterstützt auch die Gärtnerei Sellnow die Aktion. Die Gemeinde gibt einen finanziellen Zuschuss. Da die Bepflanzung mit dauerhaften und wechselnden Blumen den Hafenbereich optisch aufwertet, lädt Herwig Lüders als Betreiber des Imbissstandes „Strandoase“ alle Helfer nach der Arbeit zu einem Frühstück ein. Gebraucht werden auch Paten, die gerade während der Anwachsphase täglich die Blumen mit Wasser begießen. Im Oktober sollen dann rund um den Buswendeplatz Krokusse gepflanzt werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, denn in anderen Orten hat das doch auch schon geklappt.“