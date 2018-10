Mensch des Monats : Blumen für Gustav Hintz

Er musiziert, diskutiert mit Schülern und engagiert sich für eine Städtepartnerschaft: Gustav Hintz.

von Volker Mehmel

04. Oktober 2018, 09:53 Uhr

Am Sonntag spielt Gustav Hintz mit seinen „Evergreens“ wieder in Beidenfleth zum ersten Kaffeeball der neuen Saison auf. Das finden auch unsere Leser gut und kürten den 82-Jährigen zum Menschen des Monats. Der Wilsteraner – hier mit Redaktionsleiter Tobias Stegemann – ist nicht nur leidenschaftlicher Musiker. Mit Schülern diskutiert er gern als Zeitzeuge, daneben engagiert er sich in der Städtepartnerschaft mit Nowy Staw.