Blütenzauber in Kellinghusen

Geranienmarkt lockt am Sonntag mit großem Rahmenprogramm in die Störstadt

von shz.de

14. Mai 2019, 13:30 Uhr

KELLINGHUSEN | „Eine Stadt blüht auf“ – unter diesem Motto präsentiert sich am Sonntag, 19. Mai, der traditionelle Geranienmarkt. Unter Regie des Kellinghusener Bürger- und Verschönerungsvereins (KBV) mit der Vorsitzenden Birgit Saß und Organisator Michael Gatke verwandelt sich die Innenstadt von 10 bis 18 Uhr in eine Freiluftgärtnerei mit bunten Angeboten für Garten, Terrasse und Balkon.

Neben der namensgebenden Geranie in alle Farbschattierungen und Blütenformen erwartet die Besucher eine breite Auswahl von Rosenpflanzen, Sommerblumen, Stauden Sträuchern und Blühgehölzen. Für den Nutzgarten finden sich außerdem Gemüse- und Biokräuterpflanzen. Ergänzt wird das grüne Angebot durch eine Riesenauswahl an hochwertigen Accessoires. Darunter handgetöpferte Keramik aus Kellinghusen, Feuerschalen aus rostigem Metall, Betondeko sowie Gartenmöbel und Strandkörbe. Hinzu kommen neueste Rasenmähertechnik und Fahrräder.

Und kurz vor dem Weltbienentag am 20. Mai hat der Imkerverein Kellinghusen seine Marktpremiere. Am gemeinsamen Stand mit der Gartenbaumschule Stefan Zöllner geben Vereinsmitglieder Tipps, wie mit den richtigen Blumen und Kräutern vom Frühjahr bis zum Spätherbst ein reich gedeckter Tisch für die Insekten vorgehalten werden kann.

Wie stets wird der Geranienmarkt von einem vielfältigen Rahmenprogramm begleitet. Für Sommerfeeling im Blütenduft sorgt auf dem oberen Marktplatz das aus dem Vorjahr bekannte Duo Jenny Viola Offen und Fabio Malaguti. Von 10 bis 17 Uhr werden sie mit groovigem Rock, virtuosem Jazz und Evergreens für Stimmung sorgen. Das städtische Museum lockt von 10 bis 18 Uhr mit Exponaten historischer Kellinghusener Fayencen, zeitgenössischen Sammlungsstücken sowie eine Auswahl örtlicher Keramik. Von 11 bis 12 Uhr bietet sich zudem die Gelegenheit, einer Fayencemalerin bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Während der gesamten Marktzeit können Jung und Alt sich zudem beim Miniziegelbau vergnügen. Informationen über Ausflüge, Sehenswürdigkeiten, Kultur und Termine in und um Kellinghusen erteilt das Stadtmarketing an seinem Stand vor dem Bürgerhaus. Crepes, Softeis, Käsespezialitäten und Wein finden sich an Ständen über den Markt verteilt. Mit selbst angesetzter Maibowle, Quarkbällchen sowie Kaffee und Kuchen ist traditionell auch der Landfrauenverein zugegen. Eine besondere Attraktion ist das „Landcafé“ des KBV auf dem Gelände der „Mühle Reimer“. Umgeben von stylischem Landhauschic kann dort mit Blick auf die Stör süß geschlemmt werden.

„Offene Kirche“ heißt es ab 11 Uhr in St. Cyriacus. Sehenswert sind im Inneren des Feldsteinbaus die moderne Gestaltung durch den Künstler Hans Kock, die alten Buntglasfenster aus der Werkstatt der evangelischen Glasmalerin Elisabeth Coester sowie das Taufbecken, geschaffen von dem Holzbildhauer Otto Flath.



Parkgebühr fließt Kita zu





Gatke weist darauf hin, dass Familie Reimer die Poggenwiese als Parkfläche zur Verfügung stellt. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen dort Eltern aus der evangelischen Kita am Schulberg. Die bekommt das Entgelt in Höhe von jeweils einem Euro.