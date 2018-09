musikveranstaltung itzehoe : Blues mit Leidenschaft und guter Laune

„The Bohemians Blues Connection“ tritt mit Blues-Musik in der Lauschbar auf.

von Ludger Hinz

19. September 2018, 11:51 Uhr

Treibende Zwölf-Takt-Nummern, swingende Grooves und Funky Sounds – nichts weniger als einen „energiegeladenen Ohrenschmaus“ verspricht die Elmshorner Blues-Band „The Bohemians Blues Connection“, kurz „BBC“. Die sechsköpfige Formation will am Sonnabend, 22. September, ab 20.30 Uhr für gute Laune in der Lauschbar sorgen. Sie präsentiert mit Herzblut und Leidenschaft, guter Laune und knackigen Bläsersätzen eine spannende Auswahl aus Covernummern sowie eigene Songs, mal auf Englisch, mal auf Deutsch.



>Karten: 10 Euro im Vorverkauf, 12 an der Abendkasse.