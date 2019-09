Riesige Wiese in Quarnstedt angelegt : Blühende Landschaft

Waltraut und Ehler Schümann haben eine 1, 2 Hektar große Blumenwiese in Quarnstedt angelegt.

Avatar_shz von Ludger Hinz

01. September 2019, 12:49 Uhr

Quarnstedt | Die gelben Blüten der Sonnenblume strahlen in der Spätsommersonne um die Wette, es brummt und summt. „Da ist Musik drin“, sagt Gärtner Ehler Schümann aus Quarnstedt. Der 76-Jährige hat mit Unterstützung seiner Frau Waltraut auf Gemeindegrund im Ort eine gemischte, reine Blumenwiese angelegt. Die Freude darüber ist allerdings getrübt: Unbekannte hatten schon bald schwere Schäden angerichtet. „Teile der Wiese sind zerstört, und Müll wurde illegal abgeladen“, beklagt Schümann.

Das 1,2 Hektar große Gemeindegrundstück in der Schulstraße ist eine ehemalige Kiesgrube, die vor Jahrzehnten bereits mit Bauschutt verfüllt wurde. „Es kann nicht als Bauland verwendet werden, weil darunter Betonplatten liegen“, schildert Schümann. Die Fläche wurde seit 30 Jahren unterschiedlich genutzt, immer mal wieder verpachtet. „Da habe ich die Idee gehabt: Lasst uns eine Blumenwiese anlegen.“ Der Naturschutzbeauftragte der Gemeinde schrieb dann Anfang des Jahres den Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) an und bat um eine Spende für sein Vorhaben. Erhalten hat er 20 Kilogramm Saatgut im Wert von mehreren Hundert Euro, die ab den „Eisheiligen“ um den 20. Mai herum ausgesät wurden. Zwar hat sich die Umsetzung etwas hingezogen, weil die Bauern noch mit ihrer eigenen Aussaat beschäftigt waren, „aber es hat geklappt“. Im Juni fräste ein Lohnunternehmer das Gelände aus, und die Samen wurden dann von Landwirt Henning Sievers aus Quarnstedt ausgesät. „Nach der Aussaat dauerte es nur zwei Wochen, bis die Blumen aufgegangen sind“, so Schümann. „Mit der ganzen Wiese haben wir auch die Bienen gefüttert. Die Imker waren begeistert.“

Im Winter dient ein Teil als Futter für die Vögel, im Frühjahr wird das Gelände erneut gefräst und gewalzt. „Wir versuchen, es so schonend wie möglich wieder herzurichten, und dann eine neue Saat auszubringen.“

Eines regt den Initiator auf: Um einen Haufen Granat neben der Wiese abzuholen – was von der Gemeinde gewollt ist – sind einige mit ihren Autos angekommen und ohne Rücksicht auf Verluste über die Blumenwiese „gebrettert“, um zu wenden. Die Folge: Ein ganzer Streifen wurde zerstört. „Das ärgert mich, das muss doch nicht sein.“ Ein weiterer hat gleich illegal einige Betonplatten auf dem Gelände abgeladen. „Und das ist auch keine Müllkippe“, stellt Ehler Schümann klar.