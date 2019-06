Kollision mit Pkw : Blomesche Wildnis: Zwölfjährige bei Unfall schwer verletzt

Trotz Notbremsung konnte eine Frau mit ihrem Auto der jungen Radfahrerin nicht mehr ausweichen.

von shz.de

23. Juni 2019, 15:02 Uhr

Blomesche Wildnis | Ein zwölfjährige Mädchen ist am Freitagnachmittag am Neuendeich von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Schülerin nach Angaben von Zeugen mit ihrem Rad von einem Grundstück kommend über die Kreisstraße 8 gefahren, um auf den gegenüberliegenden Rad- und Gehweg zu gelangen. Dabei übersah sie den Kleinwagen einer 54-jährigen Autofahrerin aus Glückstadt. Trotz Notbremsung wurde die Zwölfjährige – sie trug zum Glück einen Fahrradhelm – vom Auto erfasst und schleuderte über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe. Die Schülerin wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.