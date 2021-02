Autounfall : Blomesche Wildnis: Zwei Personen nach Unfall vermisst

Unter Alkoholeinfluss verlor ein 35-jähriger Glückstädter die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich, es gab zwei leicht Verletzte.

Blomesche Wildnis | Zu viel Schwung und Alkohol: Das hat am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall in der Blomeschen Wildnis, im Einmündungsbereich der Straßen An der Chaussee / Blomeweg geführt. Zwei Personen wurden leicht verletzt, zwei weitere Mitfahrer lösten kurzzeitig e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.