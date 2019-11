Einsatz der Bundespolizei in Brunsbüttel : Blinder Passagier an Bord

Die Bundespolizei nahm an Bord einer litauischen Schiffs in Brunsbüttel einen blinden Passagier fest.

Brunsbüttel | Die Reederei eines unter litauischer Flagge fahrenden Schiffes informierte Freitagabend die Bundespolizei. An Bord des Frachtschiffs, dass auf dem Weg von Großbritannien nach Dänemark war, hatte die Besatzung einen blinden Passagier entdeckt. Bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Ausweisdokumente hatte und nahmen ihn mit von Bord. Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass der 25-jährige Algerier sich bereits in einem Hafen in seiner Heimat an Bord geschlichen hatte. Nach Anzeigenerstattung wegen unerlaubter Einreise, äußerte der Algerier ein Asylbegehren.