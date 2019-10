Bürgerschule Glückstadt : Blick in den toten Winkel

Praxis-Erfahrung: Jungen und Mädchen der Bürgerschule schlüpfen in Rolle eines Lkw-Fahrers

von Herbert Frauen

21. Oktober 2019, 14:30 Uhr

Glückstadt | Großer Lkw und kleine Kinder – eine gefährliche Kombination. Immer wieder kommt es durch rechts abbiegende Lastkraftwagen zu Unfällen. Durch den toten Winkel werden Fußgänger und Radfahrer leicht übersehen. Um Schüler für diese Gefahr zu sensibilisieren, haben die Service Clubs Old Table und Round Table eine Aktion auf dem Schulhof der Bürgerschule durchgeführt, bei der die Kinder selbst im Fahrerhaus eines Trucks sitzen und sich vom toten Winkel überzeugen konnten.

Fahrerkabine nicht einsehbar

Eine ganze Klasse kann durch den Brummi-Fahrer in bestimmten Bereichen nicht gesehen werden. Weder direkt noch über den Spiegel ist der Bereich rechts hinter der Fahrerkabine vom Fahrzeugführer nicht einsehbar. Auch vor dem Lkw ergibt sich durch die hohe Fahrerkabine ein Bereich von mehreren Metern, der „blind“ ist.

Kindern Gefahren erklären

Kai Hansen, Präsident des Old Table in Glückstadt, erklärte den Kindern die Gefahr. Die beiden Sattelschlepper hat der Speditionsunternehmer Tobias Grossmann aus Herzhorn zur Verfügung gestellt. Alle zwei Jahre führt der Club die Aktion für die dritten und vierten Jahrgänge der Bürgerschule durch, in diesem Jahr waren es sieben Klassen.

Schulprojekt

2008 wurde das Schulprojekt als nationale Aktion in ganz Deutschland vom Round Table initiiert. „Seitdem sind wir dabeigeblieben, denn wir wollen lokale Projekte fördern. Und es macht Freude, den Kindern etwas für ihre Sicherheit zu zeigen“, so Kai Hansen.

Mit Flatterband waren die nicht einsehbaren Bereiche markiert, in denen sich die Kinder aufhielten. Jeweils zwei Kinder bestiegen die Fahrerkabine und konnten sich überzeugen, wo die Gefahr lauert. Auch vor dem Lkw ließ Tabler Marcus Flasch die Kinder so weit an das Fahrzeug herantreten, bis sie nicht mehr zu sehen waren.

Schüler sind interessiert

Kai Hansen zeigte sich beeindruckt vom Interesse der Schüler. „Zunächst sind sie überrascht, wie groß so ein Lkw ist und wie hoch man darin sitzt. Dadurch wächst der Respekt und teilweise kommt etwas Angst auf vor dem Gefährt. Aber das ist in diesem Fall auch gut so.“ Obwohl viele Lkw inzwischen mit Weitwinkelspiegeln oder Seitenkameras ausgestattet sind, bleibe ein Risiko.

Schulleiterin dankbar für Unterstützung

Schulleiterin Heike Schütz-Malinowski ist dankbar für die Unterstützung durch die Serviceclubs: „In der Theorie haben sich die Kinder schon mit einem Pappmodell darauf vorbereitet, aber jetzt bekommt die Lektion eine nachhaltige Wirkung. Das ist eine gute Vorbereitung auf die anstehende Fahrradprüfung.“