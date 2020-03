Landesweite Aktion läuft bis 15. März : Bitte aus dem Tierheim Itzehoe: Jetzt verwilderte Katzen für Kastration melden

Bis zum 15. März läuft landesweit eine Kastrationsaktion für freilebende Katzen. Tierheim Itzehoe und Tierschutzverein brauchen Hinweise.

von Delf Gravert

02. März 2020, 14:14 Uhr

Itzehoe | Leben unter freiem Himmel: Was romantisch klingt, ist in der Realität häufig pures Tierleid. Mangelernährung, Parasitenbefall, Infektionen – Straßenkatzen kommen oft krank zur Welt und enden häufig qualvoll.

Um dieses Leid zu minimieren, ziehen Tierärzte, Kommunen, Jäger und Tierschützer seit Jahren an einem Strang. Mit finanzieller Unterstützung des Landes sorgen sie dafür, dass freilebende Katzen kastriert werden. Bis zum 15. März läuft jetzt wieder ein Aktionszeitraum. Der Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Bereits zum achten Mal gibt es die landesweite Aktion. Rund 17.000 Katzen konnten seit 2014 kastriert werden. Die Kosten tragen Land, Kommunen und Tierschutzbund. Teilnehmende Tierärzte verzichten auf einen Teil ihres Honorars. Die Kastrationen seien das beste Mittel gegen das Elend der Straßenkatzen, sagt Claudia Danckers, Leiterin des Tierheims Itzehoe und Mitglied im Vorstand des Tierschutzvereins.

Bekannte „Hotspots“ seien in früheren Aktionen bereits weitgehend „abgegrast“ worden, erklärt Danckers. „Daher brauchen wir nun die Unterstützung der Bevölkerung.“ Die Tierschützer bitten die Bürger, ihnen bekannte Aufenthaltsorte von Straßenkatzen mitzuteilen. „Wir kümmern uns dann“, sagt Danckers. Was sie besonders freut: An der Aktion beteiligen sich diesmal auch wieder die Ämter Kellinghusen und Horst-Herzhorn, die zuletzt ausgesetzt hatten. „Das ist sehr gut, weil die Aktion am effektivsten ist, wenn sie flächendeckend durchgeführt wird“, erklärt die Tierschützerin.

Die freilebenden Katzen werden in der Regel von ehrenamtlichen Helfern mit Lebendfallen für die Kastration eingefangen. Ob sie anschließend wieder freigelassen werden oder ins Tierheim kommen, hängt von mehreren Faktoren ab, erklärt Danckers. Alter und Gesundheitszustand der Katzen spielen eine Rolle. Entscheidend sei aber, ob sich Menschen kümmern. „Wir setzen nur wieder aus, wenn wir wissen, dass jemand die Tiere füttert und versorgt“, sagt Danckers.

Mit der Kastrationsaktion verbunden ist auch der Aufruf an alle Katzenhalter, ihre Tiere zu kastrieren, wenn diese „Freigänger“ sind, um die Zahl der wildlebenden Katzen nachhaltig zu reduzieren.



>Kontakt: 04821/94200.