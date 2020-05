Störblick in Wewelsfleth : Bithja Vogel will mit neuem Konzept für Hafenkneipe durchstarten

Innen soll eine moderne Hafenbar im maritim-industriellen Stil entstehen. Auch die Außenterrasse wird modernisiert.

Wewelsfleth | Nach einem Jahr des Stillstands tut sich was in der alten Hafenkneipe „Störblick“ in Wewelsfleth. Seit zwei Wochen wird dort geräumt und gehämmert, gemalt und dekoriert. Dahinter steckt die Wewelsflether Eventmanagerin Bithja Vogel, die der Traditionskneipe und dem angrenzenden Hafengelände ein zeitgemäßes Konzept verpassen will.

Ihre Ideen stellte sie nun einigen Vertretern des Gemeinderates vor. Danach wird nicht nur das Innere des „Störblicks“ komplett neu im maritim-industriellen Stil umgestaltet und in eine moderne Hafenbar verwandelt, sondern auch die Terrasse vor dem Haus soll modernisiert werden. Zentraler Punkt des Konzepts ist jedoch die Einbindung der derzeit ungenutzten Fläche direkt am Hafen. Hier sollen Strandkörbe aufgestellt werden, Stühle und Tische zum Verweilen einladen und Veranstaltungen laufen, wie beispielsweise ein Open-Air-Kino oder ein Abend auf einem „Theaterschiff“.

Bithja Vogel kann mit Berufserfahrung aufwarten, denn sie hat unter anderem als Assistentin für den Glückstädter Gastronom Henning Plotz gearbeitet und war beim Aufbau des dortigen „Nettchen“ dabei. „Mir ist aber wichtig, dass der Störblick keine Konkurrenz zur klassischen Vollgastronomie des Dorfes sein wird“, erklärt sie, denn der „Störblick“ wird nur an den touristisch relevanten Wochenenden im Sommer geöffnet sein und auch nur Kleinigkeiten auf seiner Karte haben, wie Brötchen, Kuchen und Getränke.

Die junge Eventmanagerin, die seit zehn Jahren auch Großveranstaltungen unter anderem für die Elbmarschenhalle organisiert hat, hat zudem Ideen, wie der „Störblick“ ohne Touristen überwintern kann. Hier kommt der Inneneinrichtung der Hafenbar eine besondere Bedeutung zu, die derzeit komplett umgestaltet wird. Zentral ist der neue Tresenbereich, der jetzt an einen Pub erinnert und der Bar schon jetzt eine coole Atmosphäre gibt, die jung und alt anziehen soll. Auch der hintere Saal wird in diesen Tagen einer Verjüngungskur unterzogen, die Vogel gemeinsam mit ihrer Familie und der Verpächterin Susanne Flügel meistert.

Wenn alles fertig ist, steht der „Störblick“ im Winter für private Feiern oder Events zum Mieten zur Verfügung. „Die Ideen von Bithja Vogel passen wunderbar in das touristische Konzept der Maritimen Meile“, sagt Bürgermeister Delf Bolten. Im Zuge dieser Meile werden demnächst der Wanderweg an der Stör sowie das Hafengelände mit öffentlichen Geldern neu gestaltet (wir berichteten). Durch Vogels Initiative bestehe die Chance, dass die Hafenumbauten mit Leben gefüllt werden könnten. Das Konzept der Wewelsfletherin passt aber nicht nur gut in das Projekt der „Maritimen Meile“, sondern ergänzt auch das neue Leben der beiden Nachbarhäuser in der Deichreihe, dem „Alten Fährhaus“ und dem von Peter Dietrich wiederaufgebauten „Bäckerhaus“. Beide Gebäude stehen seit diesem Jahr für Firmenevents, Hochzeitsfeiern oder kleinere Messen zur Verfügung. Der „Störblick“ werde das Angebot für Gäste attraktiv ergänzen, so Vogel.

Bürgermeister und Gemeindevertreter von Wewelsfleth jedenfalls konnte Bithja Vogel schon jetzt begeistern. „Das sieht mir ganz sehr nach einer Win-Win-Situation aus“, sagt Bolten. Vogel wird in den nächsten Wochen Gespräche auch mit dem Schipperverein von Wewelsfleth aufnehmen, die das Hafengelände ebenfalls nutzen. Wenn alles gut geht, wird es noch im Spätsommer ein so genannten „Smooth Opening“ geben, also erste offene Tage und vielleicht kleine Events. Mehr mögen Vogel und Flügel angesichts von Corona und vieler noch offener Punkte nicht versprechen.