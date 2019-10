Als Azubi angefangen : Birte Vehlow neue Oberin der DRK-Schwesternschaft Ostpreußen in Itzehoe

Die 35-Jährige ist damit Chefin für 350 Angestellte.

Itzehoe | Schon das Freiwillige Soziale Jahr im Möllner Krankenhaus gab den Ausschlag. Da war für Birte Vehlow klar: Ich gehe in die Pflege. Am Klinikum Itzehoe lernte die gebürtige Lübeckerin Krankenschwester und war damit Mitglied bei der DRK-Schwesternschaft Ostpreußen als Ausbildungsträgerin. Dem Verein gehört die 35-Jährige nach wie vor an – nun als Oberin.

Diese Aufgabe hatte vor zwei Jahren Maria Lüdeke übernommen, als Angela Eggers in Rente ging. Doch Lüdeke war für drei weitere Schwesternschaften in Kiel und Flensburg zuständig und entschied sich, den Posten in Itzehoe abzugeben. „Man braucht kürzere und schnellere Entscheidungswege“, sagt Vehlow, zuvor Standortvertreterin der Oberin. Wichtig sei zudem, dichter an den Mitgliedern zu sein.

In der ersten Zeit seit dem Wechsel im Juni seien die Strukturen noch einmal überprüft worden. Eine Assistentin ist eingestellt worden, und eins ist klar: „Ich habe eine stabile Schwesternschaft übernommen, und es wird nicht langweilig.“

Einer von vielen Gründen ist der Neubau für betreutes Wohnen an der Carl-Stein-Straße: „Es läuft total gut voran“, sagt Vehlow. „Wir erwarten, dass die Mieter im Frühjahr 2020 einziehen können.“ Noch seien Wohnungen frei. Bewegung gibt es auch am Stammsitz im Cläre-Schmidt-Senioren-Centrum. Nachdem das Café Königsberg ausgezogen ist, werden nun die Räume vorbereitet für die Nachfolger – die Bäckerei Soth. „Auf jeden Fall vor Weihnachten“ soll laut Vehlow eröffnet werden. Ein solcher Treffpunkt gehöre zum Konzept des Hauses.

Als Oberin ist die 35-Jährige vom Vorstand berufen, kommendes Jahr steht die Wahl durch die 1050 Mitglieder an. Bereits seit August 2017 ist sie mit Gerhard Boll Geschäftsführerin der Eigenbetriebe für die Pflege sowie mit Elke Kirchhoff-Rode für die Bildung und damit Chefin für 350 Angestellte. Vehlow studierte Pflegeentwicklung und Management in Hamburg mit Blick auf eine Führungsposition, wenn auch ohne konkretes Ziel. Abwechslungsreich sollte die Aufgabe sein – „die habe ich jetzt bekommen“. Die Arbeit zwischen ambulanter und stationärer Pflege, Palliativbetreuung und Bildung sei eine vielfältige und spannende Herausforderung.

Wichtig ist dabei das Netzwerk der Schwesternschaften, zum Beispiel werde im Bereich der ambulanten Pflege kooperiert, wo es um die Einzelsatz-Verhandlungen und die dafür nötige genaue Dokumentation geht. Über die Gestellung sind Rotkreuz-Schwestern im Klinikum Itzehoe sowie – der Ursprung als Flüchtlingsschwesternschaft lässt grüßen – in Neumünster, Segeberg, Mölln und Ratzeburg tätig. Daran werde sich auch mit der Neuordnung der Pflegeberufe im kommenden Jahr nichts ändern, sagt Vehlow. Die Schwesternschaft werde aber dann nicht mehr Ausbildungsträgerin sein, die neue Form der Ausbildung brauche aber noch mehr Kooperation als zuvor. Ohnehin werde neben der Digitalisierung der Fachkräftemangel ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sein, sagt die Oberin. Ein Aspekt ist dabei Öffentlichkeitsarbeit: „Um zu zeigen, wie wunderbar unser Pflegeberuf ist.“