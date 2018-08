Neues VHS-Programm : Bildungsangebote für jedermann

Für Beruf, Freizeit und Gesundheit: Die Kellinghusener Volkshochschule startet mit 193 Angeboten ins Herbstsemester.

von shz.de

29. August 2018, 11:56 Uhr

Randvoll mit Angeboten ist der neue VHS-Plan. Die Volkshochschul-Mitarbeiterinnen Gabriele Rutkowski und Anja von Possel-Bohnsack bieten im Herbstsemester Neues und Bewährtes an. Insgesamt 193 Kurse, Workshops und Exkursionen vermitteln Wissen für Beruf, Freizeit und Gesundheit.

Mit Abstand im Vordergrund steht erneut Vielfältiges rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Hervor hebt von Possel-Bohnsack in diesem Zusammenhang die Vorstellung des neu eingerichteten Pflegestützpunkts in Itzehoe. Unter er Überschrift „Was macht eigentlich der Pflegestützpunkt?“ wird Beraterin Ulrike Neumann über ihre Arbeit berichten.

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie Museum, Bücherei, Freibad und Mehrgenerationenhaus gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des VHS-Programms. Regelmäßig an Bord sind außerdem die Forstbetriebsgemeinschaft, die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes, die Verbraucherzentrale sowie etliche Vereine. Ein Beispiel aus dem neuen Plan ist „Buchmalerei im Mittelalter“, eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem städtischen Museum.



Disc-Golf als neue Attraktion





Rhythmus, Stressabbau und Spaß verspricht im umfangreichen musikalischen Angebot ein Trommel-Workshop mit Ablam Adanou. Abschalten sollen Teilnehmer auch beim rundum sorglos Paket des Workshops „Ein Tag für mich – das gönn ich mir“. Auf sportliche Art Dampf ablassen gelingt bei der neuen US-Sportart Disc Golf unter freiem Himmel am Rensinger See. Janis Abraham zeigt, wie eine spezielle Scheibe über 50 bis 100 Meter im Disc-Korb landet. Dass schlank sein schon beim Einkauf beginnt, vermittelt ein Angebot in Kooperation mit der Stadtbücherei und der Verbraucherzentrale.

Gewohnt international geht es in der Abteilung Sprachen zu. Neu will Afaf Abed im Rahmen eines Anfängerkurses nicht nur Betreuern von Geflüchteten die Schönheit der arabischen Sprache nahe bringen. Unterschiedliche Nationalitäten sollen sich auch bei einer Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Familienzentrum treffen: Das Beisammensein zum Kennenlernen richtet sich an Familien mit Kindern bis zu drei Jahre.

Seinen Dank für das gelungene Herbstangebot spricht VHS-Chef und Bürgermeister Axel Pietsch den 96 Dozenten sowie den VHS-Mitarbeiterinnen aus. Erstere sorgten für ein erfolgreiches Bildungsangebots in Kellinghusen, so der Bürgermeister. Letztere sorgten stets für ein attraktives Programm.