Brickeln : Biker stehlen Fotoausrüstung

Eine Fotografin wollte Vögel fotografieren, als zwei Männer auf einem Motorrad ihre Ausrüstung stahlen und verschwanden.

von shz.de

15. Februar 2019, 11:21 Uhr

Brickeln | Unbekannte haben einer Fotografin auf einer Spurbahn in Brickeln ihr Equipment entrissen und sind mitsamt ihrer Beute geflohen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch. Um 13.50 Uhr hielt sich die Fotografin auf der Spurbahn, die sich aus Richtung Buchholz kommend nahe dem Bahndamm befindet und in Richtung Christianslust führt, auf. Neben ihrem Fahrzeug stehend, wollte sie Vögel zu fotografieren, als neben ihr ein mit zwei Personen besetztes Motorrad hielt. Der Beifahrer stieg ab und entriss der 59-Jährigen die Kamera und eine Fototasche, dann flüchteten die Täter auf einer schwarzen Crossmaschine.

Hinweise an die Heider Kripo unter 0481/940.

Der Mitfahrer war etwa 180 Zentimeter groß und schmal, er trug leuchtend gelbe Sportschuhe. Der Fahrer war gleich groß und kräftiger, auch er trug dunkle Kleidung.

