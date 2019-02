Wilster : BIG Städtebau betreut Stadtsanierung

Nach zwei Jahren Vorlauf: Rat in Wilster entscheidet sich für die Zusammenarbeit mit der BIG Städtebau.

von Ilke Rosenburg

08. Februar 2019, 17:07 Uhr

Die Stadt Wilster hat im Rahmen der Städtebauförderung endlich einen Sanierungsträger. Schon im Bauausschuss, der vor der Sitzung der Ratsversammlung am Donnerstagabend tagte, war das Thema besprochen worden. Für die Ratsmitglieder war es anschließend nur noch Formsache: Einstimmig votierten sie für den Vertragsabschluss mit der BIG Städtebau.

Das Verfahren habe lange gedauert, hatte zuvor Roman Stöckmann, Leiter Technisches Bauamt in der Amtsverwaltung, angemerkt. Zwei Jahre sind ins Land gegangen bis die Entscheidung fallen konnte. Auf Anraten des Innenministeriums hatte sich die Stadt für die öffentliche Ausschreibung eines Sanierungsträgers einen Fachanwalt an die Seite geholt. Stöckmann unterstrich die notwendige Rechtssicherheit, damit die Stadt für geplante Vorhaben auch Fördermittel bekomme. „Es gibt sehr viele Fallstricke im Rahmen der Ausschreibung, und die haben wir gut umschifft.“

Bis zum vorgegebenen Stichtag im März vergangenen Jahres habe es dann zwei Bewerber gegeben – die BIG-Städtebau aus Kronshagen und die GOS-Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung aus Kiel. Daraufhin startete ein zweites Verfahren zur Bewertung der Angebote über ein entsprechendes ein Punktesystem. Dabei hatte die BIG Städtebau die Nase vorn. Und daraus resultiere denn auch die Empfehlung der Verwaltung, mit der BIG einen Trägervertrag abzuschließen.

Wenn das vollzogen ist, wird die BIG alle weiteren städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Wilsters betreuen – auch was bereits in Gang oder in Vorbereitung sei. „Der Sanierungsträger führt alle Maßnahmen bis zum Ende durch“, fügte Stöckmann hinzu.