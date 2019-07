Schlägerei in Marne : Bierglas auf Kopf geschlagen

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in Marne.

von shz.de

08. Juli 2019, 15:34 Uhr

Marne | In der Nacht zu Sonnabend ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Marne gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 1.36 Uhr waren zwei junge Männer zunächst vor einem Lokal am Markt in einen Streit geraten. Ein 21-Jähriger aus Friedrichskoog wollte schlichten. Daraufhin soll ihm ein Kronprinzenkooger (25) ein Bierglas auf den Kopf geschlagen haben. Der Friedrichskoog soll den Angreifer daraufhin mit Faustschlägen in das Gesicht zu Fall gebracht haben. Beide Kontrahenten waren zur Tatzeit alkoholisiert. Der 25-Jährige erlitt eine Gesichtsverletzung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



> Hinweise an: 04851/95070.