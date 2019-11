Vandalismus in Kellinghusen : Bienenstöcke der Imkerei an Gemeinschaftsschule zerstört

Unbekannte randalieren in der vor zwei Jahren aufgebauten Imkerei der Gemeinschaftsschule.

18. November 2019, 12:03 Uhr

KELLINGHUSEN | Bienenstöcke mutwillig zerstört, die fleißigen Insekten tot. Geschockt standen Mitglieder der Schulimkerei vor den umgekippten Bienenunterkünften im Schulwald der Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. Fassungslos und traurig berichten Lehrerin Claudia Hübner und Imker Eckhard Ranft von dem Vandalismus auf der Fläche hinter dem Schulgebäude. Die Beuten, die Behausungen, seien eindeutig absichtsvoll umgestoßen und teilweise zerstört worden.

Polizei eingeschaltet

„Wegen der Nachfröste konnten die Bienen sich nicht mehr retten“, sagt Ranft. So seien sie Opfer von Wespen und Vögeln geworden. „Wir haben sofort die Polizei eingeschaltet“, sagt Hübner. Auch die Schüler seien befragt worden, doch niemand habe etwas von dem Frevel bemerkt. Die Suche nach dem oder den Tätern werde sich sicherlich schwierig gestalten, meint die Lehrerin. Das Areal des Schulwalds sei zwar eingezäunt und abgeschlossen, stünde aber außerhalb der Schulzeit unter keiner besonderen Aufsicht.

Außer blinder Zerstörungswut können Hübner und Ranft sich keinen Grund für die Tat vorstellen. „Die Bienen tun niemandem etwas und leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, unterstreicht der Imker. „Ohne Bienen und ihre Bestäubungsleistung gäbe es keine Früchte und keinen Honig“, ergänzt Hübner.

Vor rund drei Jahren wurde das Projekt Schulimkerei von dem ehemaligen Lehrer Walter Vietzen initiiert, 2017 wurde es mit dem Preis der Sparkasse Westholstein ausgezeichnet. Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab Klasse fünf. „Die Mitglieder der Schulimkerei treffen sich jeden Donnerstag in der achten und neunten Stunde“, sagt Hübner. Betreut werden sie dort auch von Imker Ranft. Im Lauf der Jahreszeiten werden die Bienenvölker gepflegt, Wabenbau, Bienentanz und Brutpflege beobachtet sowie Honig geerntet. „Besonders freuen die Schüler sich auf das Honigschleudern und die erste Verkostung“, so Ranft. Neben dem Verkauf in der Schule wurde die süße Leckerei aus der Schulimkerei sowie selbst gegossene Kerzen auch auf dem Weihnachtsmarkt verkauft.

„Das hat allen viel Spaß gemacht“, unterstreicht Hübner. Die Lehrerin bedauert, dass die Täter ihr zuvor gekommen sind. Die kalte Jahreszeit, wenn die Bienen nicht mehr ausfliegen, wollte Hübner nutzen, um die Beuten in ihren Garten umzusiedeln. Denn während des Schulneubaus sollte die Imkerei eine „Baupause“ machen und die Bienen bei ihr unterkommen. Auch wenn daraus jetzt nichts mehr wird: Die Projekt solle auf jeden Fall wieder aufgebaut werden. Hübner weiß: „Bedarf und Interesse sind da.“