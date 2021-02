Mann bedroht Beamte : Beziehungsstreit bringt 39-jährigen Itzehoer am Ende in die Zelle

Der laut Polizei betrunkene Mann fuchtelte mit einem 20 Zentimeter langen Messerschärfer vor den Beamten.

Itzehoe | Ein lautstarker Streit mit seiner Freundin brachte einem 39-jährigen Itzehoer am Sonntag (7. Februar) am Ende einen Aufenthalt im Polizeigewahrsam ein. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie gegen 15 Uhr von der Frau in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in I...

