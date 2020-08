Bewegtes Wasser und nackte Haut

Avatar_shz von shz.de

13. August 2020, 10:52 Uhr

Itzehoe | Schleswig‐Holsteins Küsten sind in allen Variationen vertreten. Der Hamburger Künstler Lars Möller ist im ganzen Land unterwegs, um seine Impressionen in Öl einzufangen. Kleinere Formate malt er oft im Freien Pleinair, für größere arbeitet er im Atelier nach Fotos weiter.

In der Galerie 11 zeigt er bis 19. September beispielsweise die Arlauer Schleusen, Sylt, Föhr, Grömitz, Niendorf, Flensburg und auch Hamburger Wasserlandschaften.

Lars Möller gehört seit mehr als zwanzig Jahren zum festen Kern der „Norddeutschen Realisten“ und präsentiert in Itzehoe Landschaften in Öl aus den vergangenen fünf Jahren. Da kaum ein Bild so schnell fertig ist, wie sich im Freien das Licht, der Himmel und viele Details ändern, hat Möller für seine Arbeitsweise den Begriff „Zeitcollagen“ entwickelt. Am Anfang steht eine konkrete Bildidee, die oft vom Wechselspiel von Himmel und Wasser, Wolken und Horizont geleitet wird. Die Bewegung des Wassers scheint dabei aus dem Bild zu fließen, wenn er die längere Zeit beobachteten Prozesse als Gesamteindruck festhält. Lars Möller bringt zudem Aktbilder nach Itzehoe, die durch einen liebevollen und

letztlich diskreten Blick auf nackte Haut und intime Bereiche geprägt sind.

Möllers Bilder werden von Mathias Kadolphs Holzskulpturen flankiert. Die Arbeiten des Hamburger Bildhauers entdeckte Galeristin Bettina Winkler-Marxen auf der NordArt. Er entwickelt seine schnörkellosen Formen, die wie fiktive Buchstaben anmuten und trotz ihrer Massivität ganz leicht wirken, im Dialog mit dem Material. Dieses wiederum trifft in der Galerie auf faszinierende Weise in Korrespondenz mit Möllers bewegtem Wasser und der nackten Haut. Die Ausstellungseröffnung wird am Sonnabend, 15. August, 17 Uhr, als Interview mit beiden Künstlern hinter der Galerie im Freien stattfinden. >

Um die Corona-Sicherheitsabstände gewährleisten zu können, ist für die Eröffnung eine Anmeldung per Mail erforderlich: info@galerie11.de