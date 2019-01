Glückstadt : Bewegende Schicksalsjahre

Reimer Möller spricht über die Nachkriegsjahre in Glückstadt – und belebt seinen Vortrag mit Aussagen von Zeitzeugen aus der Region.

von shz.de

28. Januar 2019, 14:43 Uhr

Wie war die Lage für die Bevölkerung zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Glückstadt und den Umlandgemeinden? Wie haben die Menschen das Ende des Kriegs erlebt und welche Regelungen brachte die Besatzungszeit? Mit diesen Fragen hat sich Reimer Möller aus Schleswig intensiv beschäftigt. Der gebürtige Glückstädter arbeitet als Leiter der Archiv- und Forschungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg und ist ausgewiesener Kenner der regionalen Geschichte. Als Quellen für sein Wissen hat der promovierte Historiker häufig Kriegstagebücher von Soldaten und Zivilpersonen genutzt und stellt die Geschichte dadurch in einen persönlichen Kontext. Auf der Versammlung des Chronik- und Heimatvereins berichtete Möller über den „totalen Krieg“ und die Besatzungszeit von 1942 bis 1950.



Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene





Mit dem Ende der militärischen Erfolge 1942 wurde auch das Leben der Zivilbevölkerung beschwerlicher und stärker reglementiert. Da alle wehrfähigen Männer zur Wehrmacht eingezogen waren, mussten die Lücken in den Betrieben anderweitig geschlossen werden. Neben den Frauen setzte man Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene ein. In Glückstadt arbeiteten davon 700 Männer und Frauen. Bei einer Bevölkerungszahl der Stadt von 7000 war das jeder Zehnte. Und mit ihnen wurde hart und teilweise unwürdig umgegangen.

So berichtete Möller von dem Polen Salwierak, der als Zwangsarbeiter in Dückermühle lebte und Feuer auf dem Hof von Peter Ahsbaß gelegt haben soll. Zitat aus einem Tagebuch: „Am 2. November 1943 ist der Pole in einer Baumgruppe in Dückermühle von seinen Genossen erhängt und in Süderau eingegraben worden. Sämtliche Polen aus den anliegenden Dörfern mussten anwesend sein und wurden unter Bewachung hingeführt. Mit dabei waren 25 Amtspersonen und ein großes Polizeiaufgebot. Peter Ahsbaß und seine Frau hatten die Erhängung auf der Brandstelle abgelehnt. So etwas ist wohl seit dem Dreißigjährigen Krieg in der Marsch nicht mehr da gewesen.“

Mit der zunehmenden Not der Zivilbevölkerung wurden 1943 Arbeitszeiterlasse in Kraft gesetzt, die die wöchentliche Arbeitszeit zunächst auf 56 Stunden und danach auf 60 Stunden festlegten. Zur Mobilisierung der Bevölkerung wurde der „Volkssturm“ eingerichtet. Wehrunfähige Männer mussten am Sonntag militärische Übungen absolvieren und Paraden abhalten. 1944 formierten sich die letzten Aufgebote der Kriegsmarine in Itzehoe und Glückstadt. Die 12 000 Soldaten waren wegen Platzmangels in den Kasernen teilweise auf Bauernhöfen untergebracht. Von den schlecht ausgerüsteten Marinesoldaten, überwiegend ohne Waffen, überlebten 8000 den Krieg nicht.

Vom Kriegsende und dem Einzug der Sieger zitierte Möller aus dem Tagebuch der Bäuerin Magdalene Gravert aus Grevenkop.



Erinnerungen von Magdalene Gravert





Sie wohnte auf einem Hof direkt an der Bundesstraße 5 und schrieb am 7. Mai 1945: „Gegen 11 Uhr vormittags kamen die ersten Panzerspähwagen und Lastkraftwagen. Nach einstündiger Pause begann der gewaltige Vorbeizug der schwersten Panzer und Fahrzeuge aller Art, der ohne Unterbrechung bis abends 9 Uhr andauerte. Es war ein Knattern und Dröhnen, wie es Grevenkop noch nicht erlebt hat. Mindestens fünf Fahrzeuge in der Minute rasten vorbei. Das waren in neun Stunden etwa 3000 Stück, ein Drittel davon waren Panzer. Die feindlichen Soldaten benahmen sich ruhig und gelassen, alles Männer im besten Alter zwischen 20 und 30 Jahren, wohlgepflegt und gut ernährt. Die Wagen waren teils mit Blumen geschmückt: mit Fliedern, Tulpen oder Weißdorn. Es war der erste wunderbare Maientag, so herrlich, dass die Engländer auf ihren Panzern in der Sonne lagen.“

Die beim Vortrag anwesende Ingeborg Pehl-Ludwig, geborene Körber, aus Herzhorn konnte sich auch noch gut erinnern: „Ich war damals zehn Jahre alt und sah die britischen Panzer durch Lesigfeld fahren. Sie hielten in einer Kurve an und wir Kinder sind hingelaufen. Die Soldaten sahen uns freundlich an und gaben uns Weißbrot. Das war für mich ein eindrucksvolles Erlebnis.“

Am 13. Mai 1945 zogen britische Truppen in Glückstadt ein. Sie beschlagnahmten für ihre Unterkunft Wohnungen und nutzen die Kaserne bis 1950. Die Kaserne wurde umbenannt in „Peterborough-Kaserne“ und beherbergte ein britisches Regiment. Im Eisenbahnausbesserungswerk wurden die mit Tarnfarbe bemalten Panzer neu lackiert, um für die Siegesparade nach Berlin gebracht zu werden. An der Straße Bolritt waren sie in einer langen Schlange aufgereiht. Das Marinelazarett an der Grillchaussee wurde ebenfalls beschlagnahmt. Dort wurden sogenannte Displaced Persons untergebracht. Das waren ehemalige Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und hilfsbedürftige Zivilpersonen – überwiegend Polen. In der Kaserne wurden berufliche Ausbildungskurse wie in einer Berufsschule durchgeführt, um Menschen für den Arbeitsmarkt in anderen Ländern zu qualifizieren.

In dieser Nachkriegszeit unter britischer Verwaltung wurde auch die kommunale Verwaltung neu organisiert. Bürgermeister wurden teilweise neu eingesetzt und Gemeindevertretungen zusammengestellt und ernannt. Die Vertreter sollten die Bevölkerung repräsentieren, und so galt für die Engelbrechtsche Wildnis als Vorgabe, dass Vertreter aus folgenden Gruppen dabei sein sollten: Flüchtlinge, Frauen, Geistliche, Erziehungsbeflissene, Gewerkschaftsinteressierte, Ladenbesitzer, Handwerker, Arbeiter, Landwirte und Jugendinteressierte.



Bewegte und ungewisse Zeit





Die Zeit vom Kriegsende bis hin zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 war also eine sehr bewegte und ungewisse Zeit. Magdalene Gravert schrieb dazu in ihrem Tagebuch am 11. Mai 1945: „Dass wirklich Frieden ist, ist noch nicht zu fassen. Es fehlt die Freude daran. Jahrelang hat man uns betrogen und alles falsch dargestellt. Nun sind wir von der Führung verlassen und den Feinden preisgegeben. Deutschland hilf dir selbst, heißt es. Es ist alles so niederdrückend, so demütigend. Unsere und die nächste Generation werden nicht mehr aufatmen können, vielleicht unsere Enkelkinder.“

Gerade durch solche authentischen Zitate aus der Umgegend wurde der Vortrag von Reimer Möller zu einem wertvollen und beeindruckenden Zeitzeugnis. Chronikvereinsvorsitzender Kay Blohm bedankte sich mit einem Herzhorner Kringel.