Corona-Krise : Betten in Klassenzimmern: Itzehoer Berufsschule wird zur Notunterkunft

Am Regionalen Berufsbildungszentrum läuft die Einrichtung zur Unterkunft für alleinstehende Corona-Patienten ohne schweren Verlauf.

von Delf Gravert

30. März 2020, 18:37 Uhr

Itzehoe | Am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) läuft die Einrichtung der Notunterkunft für bis zu 200 alleinstehende Corona-Patienten. An den Arbeiten sind neben Katastrophenschutz-Kräften aus dem Kreis auch private Unternehmen beteiligt. Claus Offe (kleines Bild, r.) und Detlev Böhmker vom Camper-Park Wacken sorgen zum Beispiel für Ausrüstung wie Camping-WCs. Die Einrichtung wird etwas später als ursprünglich geplant in den kommenden Tagen einsatzbereit sein. Aktuell gibt es aber auch keine Anfragen von Betroffenen. Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle moderat auf 40 gestiegen. Stand Montagnachmittag waren sieben Personen bereits genesen. Drei Menschen werden auf der Intensivstation des Klinikums behandelt.