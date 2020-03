Einsatz in Marne : Betrunkener Kneipengast muss in Zelle ausnüchtern

2,14 Promille pustete ein Hamburger, der am Sonntag in Marne an eine Gaststätte uriniert hatte. Er durfte in der Zelle ausnüchtern.

Avatar_shz von shz.de

09. März 2020, 15:49 Uhr

Marne | Das war dann doch zu viel für einen Hamburger, der nach Polizeiangaben ziemlich betrunken in Marne aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,14 Promille – am Sonntag gegen 13.30 Uhr.

Eine Streife war zu einer Marner Gaststätte gerufen worden, weil sich dort ein betrunkener Gast aufhalten sollte, der zudem gegen das Gebäude uriniert hatte.

Betrunkener wusste nicht, wo er war

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 39-jährigen Hamburger, der weder wusste wo er war, noch wie er nach Hause kommen sollte. Für den Hanseaten, der seinen Weg keinesfalls gefahrlos allein fortsetzen konnte, ordnete eine Richterin die mehrstündige Gewahrsamnahme an, bis er ausgenüchtert war.

Sein Aufenthalt in Marne wird teuer: denn neben der Zelle muss er die Rechnung für den Arzt, der die Haftfähigkeit prüfte, bezahlen.