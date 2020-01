Bahnhof Elmshorn : Betrunkener fällt ins Gleisbett

Der Mann bleibt unverletzt. Ein Güterzugführer muss eine Notbremsung einlegen.

von Delf Gravert

19. Januar 2020, 17:44 Uhr

Elmshorn | Sie müssen einen Schutzengel gehabt haben: Ein 27 Jahre alter Mann und ein Begleiter haben am Sonnabend einen dramatischen Zwischenfall im Elmshorner Bahnhof offenbar ohne schwere Verletzungen überstanden. Das teilte Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizei, am Sonntag mit.

Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass aus einer Gruppe am Bahnsteig heraus ein Mann offensichtlich aufgrund starken Alkoholkonsums rückwärts ins Gleis gefallen war, so Schwartz. Das gab der Mann gegenüber der Polizei an. Er wurde nach dem Sturz von einem Begleiter aus dem Gleisbett gerettet. Der Fahrer eines herannahenden Güterzugs hatte die Personen gesehen und sofort eine Schnellbremsung eingeleitet – es wurde niemand verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,11 bei dem gestürzten Mann.