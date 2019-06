Betrunkener fährt Bäume um

von shz.de

02. Juni 2019, 15:03 Uhr

Itzehoe | 2,8 Promille – mit so viel Alkohol im Blut setzte sich laut Polizeiangaben ein Mann Sonnabend am späten Abend hinter das Steuer. Das Ergebnis: Er verlor kurz hinter der Delftorbrücke stadteinwärts die Kontrolle über seinen Audi, fuhr mehrere Straßenbäume um und kam schließlich auf dem Fußweg in Höhe des Altenheims zum Stehen (Foto). Der 45-jährige Itzehoer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Ins Krankenhaus begleitete den Fahrer die Polizei – die Beamten überwachten die Entnahme einer Blutprobe. Die Feuerwehr rückte an, um die entwurzelten oder abgebrochenen Straßenbäume zu beseitigen und den Gehweg zu reinigen.