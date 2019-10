Frau aus Hamburg beschäftigt die Polizei : Betrunkene in Glückstadt unterwegs: Mit Vollgas ins Gebüsch

Das Ausparken misslingt einer Hamburgerin in Glückstadt – längst nicht ihr einziger Fehltritt.

von Christine Reimers

27. Oktober 2019, 16:36 Uhr

Glückstadt | Eine 39-jährige Hamburgerin ist am Sonnabend gegen 21.45 Uhr mit ihrem Citroen auf dem Penny-Parkplatz aus einer Parklücke heraus mit Vollgas 20 Meter weit in ein Gebüsch gefahren. Dort nahmen sich Polizeibeamten der Frau an und stellten fest, dass diese unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss stand und Medikamente eingenommen hatte. Einen Führerschein konnte die Hamburgerin nicht vorweisen. Bei Entnahme einer Blutprobe leistete sie zudem heftigen Widerstand und wird sich jetzt wegen mehrerer Delikte vor Gericht verantworten müssen. Sachschaden ist bei dem Vorfall nicht entstanden.