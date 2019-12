Enkeltrick und falscher Polizist in Itzehoe : Betrüger erbeuten 100.000 Euro

Die Polizei warnt: Im gesamten Stadtgebiet sind Dutzende Betrugsversuche am Telefon registriert worden.

von Delf Gravert

13. Dezember 2019, 10:59 Uhr

Itzehoe | Die Kreisstadt ist aktuell massiv ins Visier einer Betrügergruppe geraten. Die Polizei warnt dringend vor Tätern, die mit verschiedenen Maschen am Telefon das Vertrauen von Senioren erschleichen wollen. In mindestens einem Fall waren die Betrüger erfolgreich: Sie brachten eine Itzehoerin dazu, ihnen 100.000 Euro zu übergeben und entkamen mit dem Geld unerkannt.

Seit Mittwoch sind die Täter in Itzehoe aktiv, erklärt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Polizei reagierte mit einer öffentlichen Warnung in unserer Zeitung und im Internet. Das schreckte die Verbrecher offenbar nicht ab. Allein am Donnerstag registrierte die Kriminalpolizei in Itzehoe 26 Betrugsversuche. „Überwiegend versuchten die Täter mit der Masche des Enkeltricks und des falschen Polizeibeamten per Telefon an das Bargeld von Senioren zu kommen“, erklärt Neufeld.

Bei einer über 80-jährigen Seniorin hatten sie Erfolg. Ein angeblicher Kriminalbeamter rief die Frau am Nachmittag an. „In Zusammenarbeit mit einem weiteren Telefonisten gelang es ihm, mit einer haarsträubenden Geschichte, das Vertrauen der Frau zu erschleichen“, sagt Neufeld. „Letztlich händigte die Geschädigte einem Unbekannten gegen 18 Uhr die Summe von 100.000 Euro aus, vermutlich ihre Ersparnisse zahlreicher Jahre.“ Das Geld hatte die Itzehoerin offenbar im Haus, so dass keine Bankmitarbeiter eingreifen konnten. „Später meldete die Rentnerin den Fall der Polizei“, sagt Neufeld. „Bis dahin war der Geldempfänger mit der Beute längst über alle Berge.“

Die Beamten reagieren auf die Welle von Betrugsversuchen mit verstärkter Präsenz auf der Straße, so Neufeld. Allerdings verteilten sich die Taten über das gesamte Stadtgebiet. „Die Ermittlungsansätze sind vielfach sehr dürftig“, erklärt die Polizeisprecherin. „Zum einen melden sich die Opfer oft erst nach längerer Zeit bei uns und zum anderen hinterlassen die Täter unter Ausschöpfung technischer Finessen kaum Spuren.“

Die Maschen sind seit Jahren bekannt. Die eigentlichen Täter sitzen in aller Regel in Callcentern im Ausland und bleiben für die deutschen Strafverfolger oft kaum erreichbar. Ihre Handlanger vor Ort, die Geld oder Wertsachen bei den Opfern abholen, treten oft nur sehr kurz auf und sind daher schwer zu fassen, berichten Kripobeamte. Zudem können sie im Falle einer Festnahme schnell ersetzt werden.

Um so wichtiger sei zu informieren – insbesondere alleinstehende ältere Menschen, sagt Neufeld. „Familie und Freunde sind gefragt.“ Sie sollten Senioren die unterschiedlichen Maschen erklären und Merkzettel und Broschüren zu der Thematik am Telefons hinterlegen. Auch sollte die Aufbewahrung von Wertsachen und Bargeld besprochen werden, rät die Polizeisprecherin: „Nur mit der Hilfe der Bevölkerung kann es gelingen, den Betrügern das Handwerk zu legen.“