Betrüger bieten Corona-Tests an

von Anna Krohn

20. März 2020, 16:15 Uhr

Dithmarschen | Derzeit treten im Kreis Dithmarschen laut der Polizei Betrüger in Erscheinung, die die in der Bevölkerung bestehende Unsicherheit aufgrund der Corona-Krise ausnutzen wollen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten Kriminelle, an Haustüren angebliche Corona-Tests zu verkaufen. Erfolg hatten sie damit aber bislang nicht.

Gestern meldeten sich Bewohner aus Sankt Michaelisdonn, Dingen und aus Brunsbüttel bei der Polizei, weil sie entweder Personen in Schutzanzügen getroffen hätten, die Zugang zu ihren Häusern bekommen wollten, oder weil ihnen konkret Corona-Tests für mehr als 100 Euro angeboten worden seien.

Auf das Angebot der Unbekannten, die sich als Angehörige des Gesundheitsamtes ausgaben, ging bislang wohl niemand ein. Die Suche der Polizei verlief aber bislang erfolglos. Wer ins Visier der Betrüger gerät, sollte sofort die Polizei informieren.