Brunsbütteler Industrie : Betriebsräte in Sorge

Die Chemiekonzerne investieren kräftig in den Standort Brunsbüttel.

08. Dezember 2019, 15:40 Uhr

Brunsbüttel | Angesichts bereits getätigter oder geplanter Investitionen in Höhe von rund 600 Millionen Euro sowie einer Brutto-Wertschöpfung von etwa 870 Millionen Euro scheint die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Brunsbüttel für die kommenden Jahrzehnte gesichert. Doch gänzlich in Sicherheit wiegen sollten sich die über 4000 Arbeitnehmer die mittelbar oder unmittelbaren in Schleswig-Holsteins größten Industriegebiet beschäftigt sind, nicht. Dazu riet der Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) Andreas Suß im Zuge der jüngsten Mitgliederversammlung der Brunsbütteler IG BCE-Ortsgruppe.

„Wir können nicht so weitermachen wie bisher, wir können aber auch nicht einfach blind den Stecker ziehen“, richtete Suß mahnende Worte in Richtung der Politik, sich nicht von dem Hype beeinflussen zu lassen, der um Umweltbewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion vorherrscht. Umweltschutz sei ein Thema, welches nicht nur national, sondern ebenfalls global behandelt werden müsse und ebenso weltumfassender Lösungen bedürfe. Der Versuch, den Menschen zu suggerieren Deutschland könne allein eine Klimaveränderung herbeiführen, würde womöglich politische Hintertüren öffnen, die Erinnerungen an dunkle Zeiten unseres Landes hervorrufen. „Wir brauchen dringend eine Umwelt, Industrie-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die nach echten, machbaren Lösungen sucht“, forderte Suß.

Beispielgebend für globale Zusammenhänge war der Bericht der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden bei Sasol. „Uns wurde jetzt ein sehr straffes Sparprogramm auferlegt, das heißt unter anderen, dass es das Weihnachtsessen mit unseren ehemaligen Mitarbeitern in seiner gewohnten Form in diesem Jahr nicht geben wird“, berichtete Sabrina Schmidt. Grund für den Sparzwang seien die auf 12,9 Milliarden US-Dollar gestiegenen Kosten für das Lake Charles Chemical Project in den USA. Diese hätten sich beinahe verdoppelt. Der Bau des Forschungszentrums am Brunsbüttel Standort verliefe ebenfalls nicht wie geplant.

Covestro-Betriebsratsvorstand Peter-Claudius Meyer stellte fest: Viele politische Entscheidungen seien in den zurückliegenden Monaten vor allem ideologischer Natur gewesen und hätten Sprengkraft, die der deutschen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen könnte. Negative Auswirkungen bekäme Covestro bereits zu spüren: Die Flaute in der Automobilindustrie hinterlasse bei dem Kunststoffhersteller bereits deutliche Spuren. Wie sich die Energiepolitik und CO2-Bepreisung auf das Unternehmen auswirke, müsse man abwarten. Unter Nutzung eines sehr stromlastigen Verfahrens stellt das Unternehmen aus CO2 als Rohstoff Matratzen für ein einen schwedischen Einrichtungskonzern her.

„Wir müssen künftig sehr innovativ sein und finanzielle Kraftanstrengungen unternehmen, um das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen“, griff der Yara-Betriebsratsvorsitzende Lars Thormählen dies auf und unterstrich: „CO2 -Zertifikate sind für uns ein riesen Ding, da wir Kohlendioxid für die Harnstoffherstellung benötigen.“ Gewaltig sei zudem die Menge des täglich Gasbedarfs. Rund 90.000 Kubikmeter Gas werden pro Stunde im Brunsbütteler Yara-Werk benötigt – jeden Tag. Flüssigerdgas (LNG) sei daher anlässlich des immensen Gasbedarfs eine wichtige Brückentechnologie für das Unternehmen.

Das Spezialchemie-Konzern Lanxess, der erst kürzlich zwei Anlagenerweiterung erfolgreich abschließen konnte (wir berichteten), entwickle derzeit eine neue Klima-Strategie zur Reduktion von CO2-Emissionen. Das große Ziel: Bis 2040 will Lanxess als Hersteller von Spezialchemie klimaneutral werden.