Corona : Betrieb in Stadtbücherei Kellinghusen läuft wieder

In der Bücherei ist Corona-Routine eingekehrt. Im Oktober und November sind drei Veranstaltungen geplant.

18. Oktober 2020, 14:53 Uhr

KELLINGHUSEN | In die Stadtbücherei zieht mit Corona-Routine wieder Leben ein. Erste Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Kellinghusen sowie eine neue Möblierung laden zum Besuch ein. Nach schwierigen Zeiten mit einer eingeschränkten Medien-Ausgabe gelten jetzt wieder die kompletten Öffnungszeiten. „Auch am Sonnabend steht unsere Tür wieder offen“, freut sich Büchereileiterin Regina Arfsten.

In den vergangenen Monaten sei es gelungen, der Kundschaft zu vermitteln, dass sie umfänglich geschützt werde. „Unsere Kultureinrichtung Bücherei hat während der gesamten Corona-Zeit ihr Mögliches getan, Sicherheit zu bieten“, streicht Bürgermeister Axel Pietsch heraus. Dazu gehört ein umfassendes Hygienekonzept mit einer Maximalzahl von Besuchern, das Tragen von Mund und Nasenschutz sowie eine Quarantäne für die jeweils zurückgegebenen Bücher. „Damit haben wir durchweg gute Erfahrung gemacht“, unterstreicht Bücherei-Mitarbeiterin Sabine Littmann. Seit rund drei Wochen könne die Bücherei wieder Kunden begrüßen, die vorher nicht gekommen waren.

Aber auch für diejenigen, die noch nicht persönlich hereinschauen möchten, hält die Bücherei einen Service bereit. „Es gibt die Möglichkeit, Medienpakete nach Wunsch zusammen zu stellen, und zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuholen.“ Ein freundliches Gesicht erhielt die Bücherei durch eine moderne Möblierung mit runden Holztischen und leichten Sesseln im vorderen und mittleren Bereich. „Gefördert wurde die Maßnahme mit Mitteln des Soforthilfeprogramms für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen des Bundesamt für ländliche Entwicklung“, erklärt Pietsch. Mit einer hygienekonformen Tastaturabdeckung steht zudem der Computerarbeitsplatz wieder zur Verfügung. „Damit machen wir generationsübergreifend kulturelle, soziale und digitale Teilhabe möglich“ so der Bürgermeister. Digital können Medien darüber hinaus auf dem derzeit stark nachgefragten Portal „Onleihe zwischen den Meeren“ ausgeliehen werden. Arfsten verweist weiterhin auf die Munzinger Datenbank zur Vermittlung eines breiten Sprach- und Basiswissens sowie den Opac-Steharbeitsplatz zur Abfrage des Büchereibestands.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kulturkreises, Reinhard Rübner, stellt die Büchereileiterin auch zwei in Zusammenarbeit organisierte Veranstaltungen vor: Am Freitag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr liest der Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse aus seinem Buch „Jan Fedder, unsterblich“. Pröse hat den beliebten Volksschauspieler in seinem letzten Lebensjahr begleitet. In der ersten und einzigen Autobiografie erzählt Fedder selbst, aber auch seine Frau, Freunde und Wegbegleiter berichten (Eintritt fünf Euro).

„Nach der Buchmesse“ lautet der Titel einer Veranstaltung am Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr mit Stefanie Oeding. Die Bibliothekarin und freie Journalistin stellt Romane und Sachbücher vor, sichtet den Buchmarkt rund um den Länderschwerpunkt Kanada und wirft einen Blick auf bedeutende Preisverleihungen (Eintritt frei). Auf Einladung der Bücherei ist Montag, 26. Oktober, um 15 Uhr Dagmar Hirche zu Gast. Unter dem Motto „Alter soll Glück sein - Neues wagen und Dinge tun, die Spaß machen“ präsentiert Hirche ihren Verein „Wege aus der Einsamkeit“ und seine vielfältigen Angebote.