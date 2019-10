Superstimmung in Hohenlockstedt : Besucherrekord bei Ladies Night

Der Gewerbeverein Hohenlockstedt bietet seinen Besuchern einen abwechslungsreichen Abend.

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 14:53 Uhr

Hohenlockstedt | „Die Ladies Night war der Hammer – gefühlt haben wir einen neuen Besucherrekord erzielen können.“ Als Vorsitzender des Gewerbevereins Hohenlockstedt und Ausrichter der mittlerweile 12. Ladies Night hatte Björn Tessin nur positive Rückmeldungen erhalten. „Sogar per Whatsapp erhielt ich Nachrichten, in denen mir mitgeteilt wurde, dass die diesjährige Veranstaltung noch professioneller und abwechslungsreicher gewesen sei – also ein rundum gelungener Abend bei bestem Herbstwetter.“ Und auch die Rückmeldungen von den Gewerbetreibenden bestätigten die der Kunden.

„Wir sind jedes Jahr dabei – das lassen wir uns doch nicht entgehen“, sagte Jutta Kirsten, die sich mit ihren Freundinnen einen schönen Abend machte. Und das war nicht schwer. Die Gewerbetreibenden luden einerseits zum Verzehr kleiner Leckereien wie Handpizza, Flammkuchen, Käsespätzle, Suppen, Crêpes, Fischbrötchen oder Cocktails und Smoothies ein. Andererseits lockten die Einzelhändler auch mit Rabatten, Vorführungen und Mitmachaktionen. So wurde neben Second-Hand-Mode Wellness und Beauty und vieles mehr angeboten.

Zum ersten Mal von dem Angebot überraschen ließen sich Elke Böckmann und Susanne Kollrepp aus Itzehoe. „Ich hatte vorher nie Zeit, seit einigen Wochen bin ich Rentnerin und nun passt das mal“, sagte Elke Böckmann. Rainer Geske nahm das Angebot der Ladies Night augenzwinkernd wörtlich. „Ich warte einfach mal darauf, ob eine Frau heute bei mir anbeißt“, scherzte der Neumünsteraner, der sich beim Käsehof Möllgaard die Spezialitäten schmecken ließ.

Zum Stressabbau nutzen Gerd und Angelika Wietzorek die Abendveranstaltung. „Aus Erfahrung der vergangenen Jahre weiß ich, dass das klappt.“ Ihren Ehemann hatte die Hohenlockstedterin dabei, weil „er das Portemonnaie in der Tasche“ hat, meinte sie lachend.

Überhaupt nutzen zahlreiche Männer das abendliche Shoppingvergnügen, bei dem auch Bullriding auf dem Programm stand. Und auch die Ladies konnten beim abendlichen Shopping lernen, wie richtig gebaggert wird – mit einem echten Bagger.

Zudem gab es verschiedenste Musikangebote. DJ’s in den Straßen sorgten ebenso für gute Stimmung wie die Live-Bands „Westcoast Feet Warmers“, „Die Blaue Stunde“ oder die Trommler von „Watt’n Groove“. Mit einer Feuershow und zwei After-Show-Partys mit DJ Wolfgang Sauck und Björn Tessin ließen die Veranstalter und zahlreiche Gäste die Ladies Night ausklingen.