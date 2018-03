Besucher greifen zum Mal-Pinsel

von Joachim Möller

28. März 2018, 14:52 Uhr

Rund 200 Gäste schauten zwölf Künstlern beim Frühlingsfest über die Schulter. Unter dem Motto „Vier Jahreszeiten“ hatte die Gruppe Hungriger Wolf wieder ihre Ateliers geöffnet. Die Mitmach-Aktionen, in denen die Besucher selbst zum Pinsel greifen konnten, waren besonders gefragt.

Heike und Jürgen Hehr aus Oelixdorf beteiligten sich an der Aktion von Christian Noffke beim „Malen nach Picasso“ in Öl – und erzielten damit einen beachtlichen Erfolg. „Wir sind Anfänger und wollten das mal probieren“, erzählte Heike Hehr. Sie schaffte es, in drei Stunden ein Porträt des Künstlers zweiter Frau Jacqueline mit Blumen aus dem Jahre 1954 auf die Leinwand zu bekommen, das Christian Noffke zu der Bewertung veranlasste: „Ein ganz erstaunliches Bild, das ihr in so kurzer Zeit gelang.“ Auch Jürgen Hehr meinte: „Das habe ich noch nie gemacht, und es macht Spaß, wenn man das Ergebnis sieht.“ Besonderes Interesse erzielte auch der „Gastkünstler“: die etwa 20 Werke des im vergangenen Jahr verstorbenen diplomierten Malers und Grafikers Heino Koschitzki (81), ursprünglich aus Berlin, der lange Präsident des „Verbandes Bildender Künstler“ (VBK) der DDR war.

Die Werke stellte Tochter Heike Bauer (54) aus Itzehoe, die am Hungrigen Wolf „Meine kleine Galerie“ betreibt, vor. „Es kamen viele Besucher mit großem Interesse und vielen Fragen.“

Künstler Fred Manthei freute sich: „Wir hatten einen guten Besuch mit vielen neuen Gästen, die noch nie da waren, viele aus Itzehoe. Wir hatten keine ruhige Minute.“



>Termin: Nächste „Offene Ateliers“ („Sommerfest“) der Künstlergruppe Hungriger Wolf: Sonnabend, Sonntag, 24., 25. Juni, jeweils 14 bis 18 Uhr (mit Gastkünstler Heinz-Jürgen Mundt: Reliefs und Skulpturen).