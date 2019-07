KIndergarten Brokdorf : Besuch des „Deichkieker“ wird teurer

Gemeindevertretung beschließt maßvolle Anhebung der Gebühren für Kindertagesstätte in Brokdorf.

von shz.de

01. Juli 2019, 15:06 Uhr

Brokdorf | Steigende Kita-Beiträge – ab dem 1. August müssen Eltern in der Elbgemeinde Brokdorf für die Betreuung von Kindern tiefer ins Portemonnaie greifen. Einstimmig sprach sich die Gemeindevertretung für eine maßvolle Anhebung der Teilnahmegebühren für die Kindertagesstätte „Deichkieker“ aus. Seit einer Änderung der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung in 2003, ist die Gemeindevertretung angehalten, in einem zweijährigen Turnus eine Gebührenkalkulation nach Vollkostenrechnung aufzustellen – und dann eine entsprechende Gebührenanpassung vorzunehmen.

Nächste Änderung vielleicht schon 2020

Gemäß dem Kindertagesstättengesetz sind die Eltern mit einem „angemessenen Beitrag“ an den Kosten der Kita zu beteiligen. Zwei Änderungsvorschläge der Gebührensatzung hatte die Verwaltung des Amts Wilstermarsch entsprechend ausgearbeitet. Die Kommunalpolitiker votierten für den Vorschlag mit der geringeren finanziellen Mehrbelastung für Eltern.

Die in der 8. Änderungssatzung beschlossenen Gebühr könnten sich jedoch bereits im August des kommenden Jahres und somit ein Jahr früher als üblich erneut ändern. Der Grund: Zurzeit wird auf Landesebene an einer Neuordnung der schleswig-holsteinischen Kindertagesstätten-Finanzierung gearbeitet. Ziel ist unter anderen, eine finanzielle Entlastung der Eltern und Kommunen herbeizuführen. Bis zum Inkrafttreten der Neuordnung gelten jedoch die jüngst beschlossenen Beiträge.

Erhöhungen zwischen zwei und 48 Euro

Und so sehen die Preissteigerungen aus: Für Kinder, die bereits eine halbe Stunde vor der eigentlichen Öffnung in die Kita gebracht werden, steigt die monatliche Gebühr für den Frühdienst um zwei auf 25 Euro. Die Unterbringung in der Vormittagsgruppe kostet für Kinder über drei Jahre künftig 125 Euro monatlich und somit 5 Euro mehr als bisher. Um 15 Euro steigt die Gebühr für Kinder unter drei Jahren. Dort kostet der Betreuungsplatz künftig somit 225 Euro im Monat. Im Spätdienst beträgt die Kostensteigerung ab August zwei Euro. Somit wird für Kinder ab drei Jahren ein Beitrag in Höhe von 60 Euro pro Monat und für Kinder unter drei Jahren von 81 Euro monatlich fällig. Im Bereich der Ganztagsbetreuung klettert der Beitrag um 21 Euro auf 185 Euro (Kinder ab drei Jahre) beziehungsweise um 48 Euro auf 306 Euro (Kinder unter drei Jahre). Bei Vollauslastung beträgt der Deckungsgrad der Elternbeiträge an den Gesamtkosten rund 18 Prozent.