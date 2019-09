Zweites Mal in diesem Jahr : Besitzer vermuten Wolfsangriff: Erneut Schaf in Auufer gerissen

Trotz Schutzzäunen ist auf dem Hof der Familie Meyn ein Schaf gerissen worden. Die DNA-Untersuchung läuft.

24. September 2019, 17:54 Uhr

Auufer | Der morgendliche Nebel gestern zwischen 7 und 7.30 Uhr ist noch nicht verschwunden, da vernimmt Landwirt Hans-Jürgen Meyn (58) eine enorme Unruhe bei seinen Tieren. Er blickt aus dem Fenster, kann aber noch nichts sehen. Mit dem Fernglas erkennt er, dass alle seine Rinder in eine Ecke der eingezäunten Weide laufen. Die Schafe kann er auf Grund eines Baumes jedoch nicht sehen, drum macht er sich auf den Weg zu ihnen, während er schon Böses ahnt. Seine Befürchtung wird bestätigt: In der Hörner Au, die an seinem Hof entlang verläuft, treibt ein ganz offensichtlich von einem Raubtier gerissenes Schaf.

Die Vermutung liegt nahe, dass es von einem Wolf getötet wurde, am Ufer der Au sind Spuren zu sehen, die dazu passen – doch sie könnten auch von einem Hund stammen. Meyn und seine Frau Gabriela (59) unternehmen die erforderlichen Schritte, rufen Wolfsbetreuer und Rissgutachter Michael Mielke hinzu, der alles dokumentiert und DNA-Proben nimmt. Für die Eheleute Meyn ist dies keine neue Prozedur. Schon vor etwa elf Monaten hatte ein Wolf einen ihrer Schafböcke gerissen.

„Ich habe wegen des Wolfs jeden Tag ein mulmiges Gefühl“, sagt Hans-Jürgen Meyn. Seit Mitte August häufen sich die Schafsrisse in der Region wieder. Erst in der vergangenen Woche sind in Westerhorn (Kreis Pinneberg) vier Tiere gerissen sowie zwei notgeschlachtet worden (wir berichteten). Für mehr Sicherheit seiner Tiere könne er nicht sorgen, sagt Meyn. Ein vermeintlich wolfssicherer Zaun (1,20 Meter hoch, 9000 Volt) umgibt bereits alle Deichbereiche, in denen seine Schafe gehalten werden. „Wir müssten wohl einen drei Meter hohen Stabgitterzaun aufstellen“, übt er sich in Galgenhumor.

Gabriela Meyn ist derweil nicht zu Scherzen aufgelegt: „Es ärgert mich gewaltig, dass die einzelnen Revierjäger noch nicht die Abschussgenehmigung erhalten haben.“ Sie bezieht sich auf den Wolfsrüden GW924m, zu dessen Streifgebiet in den Kreisen Steinburg und Pinneberg auch Auufer gehört. Dieser hat bereits mehrfach Schafe gerissen, obwohl sie mit wolfssicheren Zäunen geschützt waren. Ende Januar war GW924m vom Land zum Abschuss freigegeben worden – bislang blieb die Jagd aber erfolglos. „Dieser Wolf ist zu schlau für die Jäger“, flachst Gabriela Meyn dann doch, ehe sie wieder ernster werdend sagt: „Wölfe gehören hier nicht hin. Schleswig-Holstein ist kein Land für Wölfe. Die sollten da leben, wo es passt und sie ihren Jagdtrieben nachgehen können.“

Mit dem Wolfsmanagement sind die Meyns grundsätzlich zufrieden, weniger jedoch damit, dass sie zehn Monate warten mussten, ehe sie vom Staat eine Entschädigung für den ersten Riss erhielten. Diese deckte überdies keine Folgeschäden für die ausgebliebene Nachzucht ab.

Nach dem erneuten Angriff, lassen die Meyns ihre Schafe nun nur noch in Bereichen weiden, die vom Haus aus einsehbar sind. „Nachts werden die Tiere jetzt zum Schutz in ein Gehege gesperrt“, erklärt Gabriela Meyn, die – ebenso wie ihr Mann – die Gefahr durch den Wolf als die nervenaufreibendste Geschichte seit der Hofübernahme 1985 bezeichnet.