Steinburger Kreistag : Beschluss: Keine weiteren Gelder für den Vielzweckhafen

von Ilke Rosenburg

erstellt am 30.Sep.2017 | 07:33 Uhr

Der Kreis Steinburg wird seinen Mitfinanzierungsanteil von einer Million einhalten – aber angesichts der Haushaltslage kein weiteres Geld für den Vielzweckhafen Brunsbüttel zur Verfügung stellen. Das hat der Kreistag am Donnerstag mehrheitlich beschlossen.

Es ist vier Jahre her, da bekundeten die Steinburger gemeinsam mit dem Kreis Dithmarschen und der Stadt Brunsbüttel ihr Interesse am Bau eines Vielzweckhafens an der Elbe. Die damalige Kostenschätzung des Projekts einschließlich Planung lag bei 30 Millionen Euro, die mögliche Landesförderung war mit 90 Prozent in Aussicht gestellt, so dass die beiden Kreise und die Stadt mit jeweils 1 Million dabei sein würden. Doch die Kosten liegen mittlerweile weitaus höhe: bei 70 bis 100 Millionen Euro. Brunsbüttel und der Kreis Dithmarschen haben ihren Anteil aktuell auf 1,4 Millionen Euro erhöht. Nun stand zur Debatte, ob auch der Kreis Steinburg, der bislang etwa 845 000 Euro eingebracht hat, auch über die Million gehen würde. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellte in der Kreistagssitzung den Antrag, dass bei nachweislichem Bedarf weitere Haushaltsmittel für das Gemeinschaftsprojekt zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Hinweis, dass der jetzige Elbehafen schon wirtschaftlich positive Auswirkungen auf den Kreis Steinburg habe. Viele Mitarbeiter wohnen im Kreis, zahlen hier ihre Steuern. Der neue Hafen würde die positiven wirtschaftlichen und sozialen Aspekte unmittelbar verstärken. Vertreter anderer Fraktionen sahen das Projekt zwar positiv, den Anteil von einer Million, der auch noch ausgeschöpft werde, hielten sie aber durchaus für ausreichend. „Wir haben uns unzählige Male über den Hafen unterhalten“, sagte Jürgen Klein (SPD). Von dem Hafenkomplex profitieren würden Dithmarschen und Brunsbüttel, weniger die Steinburger. Dem Projekt keinen weiteren Euro „nachwerfen“ zu wollen, betonte auch Siegfried Hansen (Piraten). Stefan Goronczy (FDP) sah durchaus Perspektiven und betonte die Hoffnung, dass das Projekt zum Erfolg werde. Die Region werde profitieren. Auch Reinhold Wenzlaff (CDU) fand den Vielzweckhafen grundsätzlich wichtig, aber angesichts der steigenden Kosten sagte er schlicht: „Raus aus dieser Nummer“. Und Rudolf Riep wies noch einmal darauf hin, dass der Steinburger Anteil von einer Million bereits eine gewaltige Leistung sei.

Der Kreis Steinburg wird das Projekt Enegie- und Klimaschutzmanagement bis Ende 2018 fortsetzen. Das hat der Kreistag bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Großes Lob richteten Kreistagsabgeordnete an die Klimaschutzbeauftragte des Kreises, Sandra Ludwigh.

Am Abend vor der Kreistagssitzung hatte der Umweltschutzausschuss gemeinsam mit dem Bau- und Verkehrsausschuss getagt und das Thema auf der Tagesordnung. Ilona Adamski (Piratenfraktion) erinnerte, dass das Konzept 2013 in Angriff genommen wurde. Ein Erfolgsprojekt: Im vergangenen Jahr wurde Steinburg als Klimaschutzkreis ausgezeichnet. „Wir wollen weiter fortschrittlich sein“, sagt Adamski mit Blick auf Klimaschutzkampagne, CO2 -Einsparung und mehr. Die Gesamtausgaben von rund 33 400 Euro würden gefördert, der Eigenanteil des Kreises liege bei fast 14 700 Euro. „Wir wollen Strom sparen und was für unsere Umwelt tun“, betonte Adamski. Und Manfred Schmiade (SPD) unterstrich, dass durch das Engagement Sandra Ludwighs einiges erreicht wurde. Durch den umfassenden Blick – Sandra Ludwigh erstellt jährlich einen Energiebericht – auf alles sei viel erreicht worden. Zahlreiche Maßnahmen konnten realisiert werden. Wie die Verwaltung mitteilte, wird der Kreis Steinburg bis Ende 2017 rund 720 Tonnen CO2 einsparen – etwa ein Drittel des CO2-Ausstoßes des Kreises insgesamt.

Die fachliche Betreuung sei sehr wichtig, führte Schmiade weiter aus. Er hoffe auf viel Zustimmung für das Projekt. Und die gab es dann auch.

Piraten scheitern mit Antrag auf größere Büros





Der Piraten-Fraktion ist die beschlossene Raumgröße für die Büros des neu zu bauenden Kreishauses zu gering. Sie stellte einen Antrag auf Mindestmaße, so dass beispielsweise Doppelbüros mindestens 21,3 statt 16,6 Quadratmeter groß sind. Außerdem sollte eine anonyme Befragung der Mitarbeiter dazu erfolgen, schlug Ilona Adamski vor.

Man müsse die Gesundheit des Personals im Blick haben. Dafür sei ein attraktiver Arbeitsplatz wichtig, und der dürfe gerade angesichts zunehmender Digitalisierung nicht in einem zu kleinen Büro sein. „Wir wollen nicht die Kosten explodieren lassen“, unterstrich Adamski, die Raumgröße würde aber zu einer Kostensteigerung um etwa 7 Millionen Euro führen.

Landrat Torsten Wendt dankte für den Antrag, erläuterte die Planung für die Büros, die kombiniert vorgesehen sind. Es werde Gemeinschaftsflächen geben, durch die auch Einzelbüros dann in ihren Maßen völlig ausreichend seien. Natürlich sei man mit den Mitarbeitern im Dialog, und auch die Amtsleitungen seien durchaus nicht unkritisch. Den Piratenantrag hielt er für viel zu früh. Für Tobias Rückerl (FDP), Hans-Emil Lorenz (WISt) und Rainer Naudiet (SPD) wäre die Kostensteigerung nicht vertretbar – „20 Prozent Mehrkosten. Das ist nicht akzeptabel“, so Rückerl. Naudiet wies zudem darauf hin, dass das Raumprogramm noch entwickelt wird. Dass eine bedarfsgerechte Lösung und keine Raumbegrenzung auf ein Minimum gefunden wird, davon gehen Sven Baumann (Bürgerliste) und Helmut Unger (Freie Wähler) aus. Der Piratenantrag wurde abgelehnt.