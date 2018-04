Neue Verkehrsführung : Beruhigung auf Probe

Die Adolf-Rohde-Straße wird vor dem Haus der Jugend in Itzehoe stadteinwärts zur „unechten Einbahnstraße“ – zunächst in sechswöchiger Testphase.

von Delf Gravert

19. April 2018, 04:51 Uhr

Ende des Monats wird das Haus der Jugend (HdJ) in der Adolf-Rohde-Straße eingeweiht. Was die Jugendlichen freuen dürfte, wird für Autofahrer Veränderungen bringen. Von der Kreuzung Langer Peter/Grunerstraße dürfen sie dann nicht mehr in die Adolf-Rohde-Straße abbiegen (siehe Grafik). Für Radfahrer und den Busverkehr ändert sich nichts. Die neue Verkehrsführung ist zunächst auf sechs Wochen zur Probe angelegt.

„Es war in den Planungen für das neue HdJ an diesem Standort von Anfang an vorgesehen, dass das Planschbeckengelände als Außenbereich für die Besucher dient“, erklärt Heinz-Rüdiger George, Leiter der Umweltabteilung im Rathaus. Damit die Kinder und Jugendlichen dieses sicher nutzen können, sei es aber notwendig, den Autoverkehr auf der Adolf-Rohde-Straße zwischen HdJ und Planschbecken zu reduzieren und die „Barrierewirkung“ der Straße abzubauen. „Wir müssen das Gefahrenpotenzial dort verringern.“

Wie dies am besten gelingt, darüber haben sich Stadtverwaltung und Polizei in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht. Verkehrszählungen im März haben ergeben, dass die Adolf-Rohde-Straße von rund 30 000 Autos pro Woche befahren wird. Während 14 000 in Richtung Langer Peter rollten, fuhren 16 000 in die Gegenrichtung. „Die meisten Fahrzeuge sind wochentags zwischen 17 und 18 Uhr dort unterwegs“, erläutert Andrea Stegmann, Leiterin der Tiefbauabteilung im Rathaus, die Ergebnisse. „Unsere Zahlen geben aber keine Auskunft darüber, wo diese Autofahrer hinfahren.“ Es sei daher schwierig abzuschätzen, wohin diese „erheblichen Verkehrsströme“ fließen, wenn Veränderungen in der Adolf-Rohde-Straße vorgenommen werden.

Eine sechswöchige Testphase soll nun Aufschluss darüber geben, wie sich die Beruhigung der Adolf-Rohde-Straße auf andere Knotenpunkte wie den Kreisel am Adler auswirkt. „Wir werden zwischen HdJ und Planschbecken bauliche Veränderungen vornehmen und einen barrierefreien Übergang schaffen“, erklärt George. „Bevor wir jedoch Geld verbauen, möchten wir abklären, ob unsere Überlegungen zur Verkehrsführung auch richtig und praktikabel sind.“ Erneut gibt es daher während der Testphase Verkehrszählungen. Ob die Verkehrsführung auf Dauer so bleibt, steht noch nicht fest.

Bei der nun geplanten Regelung handelt es sich um eine so genannte unechte Einbahnstraße. Das heißt, Autofahrer dürfen zwar nicht mehr vom Langen Peter abbiegen, dürfen vom HdJ aus aber weiterhin stadtauswärts fahren.