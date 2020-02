Wechsel beim MTV Herzhorn : Bernd Dittmer ist neuer MTV-Chef in Herzhorn

Die Wahlen stehen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Herzhorner Sportler. Sönke Reimers übergibt die Vereinsführung an Bernd Dittmer.

09. Februar 2020, 16:12 Uhr

Herzhorn | Führungswechsel beim MTV Herzhorn. Bernd Dittmer ist neuer Vorsitzender. Am Freitagabend wurde der 61-jährige Gemüsebauer während der Jahresversammlung an die Spitze des 682 Mitglieder zählenden Sportvereins gewählt.

Dittmer ist seit dem 14. Lebensjahr Vereinsmitglied und war früher ein erfolgreicher Handballspieler. Er löst Sönke Reimers ab, der – zwischenzeitlich zum Bürgermeister der Engelbrechtschen Wildnis gewählt – sein Amt nach fünf Jahren zur Verfügung gestellt hatte.

116 Sportler aller Altersklassen waren zur Mitgliederversammlung in die Gaststätte Zur Linde gekommen, zu der der scheidende Vorsitzende neben den drei Ehrenvorsitzenden Klaus Lange, Bernd Haiden und Gerd Sosat auch Amtsvorsteher Niels Schilling begrüßte.

Schilling bezeichnete das Jubiläumsjahr des MTV in seinen Grußworten dabei als das ereignisreichste Jahr, an das er sich zurückerinnern könne. Diese Aussage untermauerte Sönke Reimers in seinem anschließenden Jahresbericht mit Fakten. So erinnerte er in einem Lichtbildervortrag an das Handballspiel Ende Januar 2019 zwischen dem MTV und den Top-Spielern des Bundesligisten vom THW Kiel, an das Blau-Gelbe Dinner, den Hühnerbrückenlauf sowie an den Spielenachmittag für Kinder und das große Jubiläumsfest am 23. November, zu dem über 400 Eintrittskarten verkauft worden waren.

Als weitere Schwerpunkte nannte Reimers in den von ihm zusammengefassten Jahresberichten der übrigen Sparten den Abstieg der 1. Herren-Mannschaft aus der Handball-Oberliga. Und auch die 1. Damen-Mannschaft des MTV Herzhorn spielt nicht mehr in der Schleswig-Holstein-Liga. „Wir wollten nach einigen Rücktritten die Mannschaft schon abmelden. Doch der harte Kern hat gegenan gekämpft, die Initiative ergriffen und ist wieder unten in der Kreisliga angefangen“, sagte Reimers.

Er bedauerte gleichzeitig, dass das Jubiläumsjahr nicht dazu geführt habe, die schon lange bestehende Akrobatikgruppe weiter zu erhalten. Darüber hinaus sei die Nachwuchswerbung ein zentrales Thema beim MTV. „Wenn es um den Handballsport geht, muss man kämpfen, um genügend Kinder und Jugendliche für diesen Sport zu begeistern“, so der bisherige Vorsitzende. Insoweit dankte Reimers den Trainern sowie den Betreuern, die auch in den Schulen tätig sind. Sie seien der Schlüssel dafür, dass Kinder sich für Handball interessierten.

Gleichwohl konnte der Sportverein im abgelaufenen Jahr seinen Mitgliederbestand leicht steigern: 77 Austritten standen 90 Eintritte gegenüber. „Das ist seit langer Zeit eine positive Entwicklung“, stellte Reimers fest, erinnerte aber gleichzeitig daran, dass der Verein bei seinem Amtsantritt vor fünf Jahren 756 Mitglieder stark war.

Zum Schluss richtete er Dankesworte an das Organisationsteam für die Jubiläums-Aktivitäten, an die Schiedsrichter, die sich Woche für Woche in die Hallen stellen und an die Stadtwerke Glückstadt für deren Sponsoring. Und mit Blick auf das Jahr 2020 sagte er: „Wir sind offen für neue Angebote und wollen jetzt zunächst die Sportart Boule vorantreiben, so dass man ab Mai eine ruhige Kugel schieben kann“, schloss Sönke Reimers seinen Bericht.

Den – insbesondere dank eines hohen Überschusses aus dem THW-Spiel – positiven Kassenbericht trug Reiner Glöckner vor. Der Kassenwart erinnerte daran, dass Ehrenvorsitzender Klaus Lange anlässlich seines 80. Geburtstages zugunsten einer Spende für die Jugendarbeit im MTV auf Geschenke verzichtet hatte. Mehr als 2100 Euro seien dadurch zusammengekommen. Und noch etwas wirkte sich aus: „Einzig positiver Effekt beim Abstieg unserer Handballmannschaften sind weniger Ausgaben aufgrund wegfallender Fahrtkosten“, berichtete Glöckner.

Die Wahl des 1. Vorsitzenden leitete Klaus Lange. Geräuschlos – wie die gesamte Jahresversammlung – wurden Bernd Dittmer und Stefan Hinrichs zum Vorsitzenden beziehungsweise stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Claudia Carstens bleibt Schriftführerin, ebenso bestätigt wurde Ute Reimers (Beisitzerin). Zur Kassenprüferin wählte die Mitgliederversammlung schließlich Dörte Körner. Nach knapp 90 Minuten schloss der neue Vorsitzende die Versammlung.