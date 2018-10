Minister beim Bockbieranstich in Marne : Bernd Buchholz in Höchstform

Beim Bockbieranstich der Dithmarscher Brauerei in Marne hat Bernd Buchholz die Lacher auf seiner Seite.

von Tobias Stegemann

30. Oktober 2018, 12:08 Uhr

Ob es an der Anwesenheit der Marner Karnevalisten lag oder am guten Bier – Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz präsentierte sich am Montagabend beim traditionellen Bockbieranstich der Dithmarscher Brauerei in Höchstform.

Nun haben Auftritte des FDP-Ministers stets einen hohen Unterhaltungswert, im rappelvollen Karlskeller der Marner Privatbrauerei setzte er nochmal einen drauf. Es tue ihm leid, dass er sich ein wenig verspätet habe, erklärte er eingangs. „Wir standen vor den Schranken in St. Michaelisdonn. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Marschbahn fährt“, unkte er in Richtung der Deutschen Bahn. Die CDU samt Ministerpräsident Daniel Günther, die Diskussionen um Merkel-Nachfolge sowie die Vorgänge um die Beförderung von Günthers Bruder im Kieler Landeshaus kommentierte Buchholz auf seine Art. Aber auch in der eigenen Partei war man an diesem Abend nicht vor dem Buchholzschen Humor gefeit, wie der Dithmarscher Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky erfahren musste. Der habe ihn unter falschen Vorzeichen nach Marne gelockt: „Zuerst sollte ich nur dabei sein. Vor einigen Tagen sagte er mir, ich müsse noch eine Rede halten. Und als ich hier ankam, erfuhr ich, dass ich das Fass anstechen muss.“ Immerhin habe ihn sein Parteifreund vor einer FDP-Landesvorstandssitzung bewahrt. „Und die ist selten vergnügungssteuerpflichtig.“ Beim A 20- und B 5-Ausbau wurde Buchholz nur inhaltlich ernster, der ironische Unterton blieb. „Wir haben mit der Übergabe an die Deges den A 20-Ausbau in professionelle Hände gegeben und wollen den neuen Zeitplan einhalten.“

Diese Ankündigungen nahm auch Norbert Luchs mit Interesse zur Kenntnis. Der Geschäftsführer der Dithmarscher Brauerei hatte in den vergangenen Jahren deutlich auf die Missstände bei der Infrastruktur hingewiesen. Diesmal verzichtete er darauf, denn: „Wir haben den Eindruck, dass die Dinge auf dem richtigen Weg sind“, sagte er. Aber Luchs forderte den Minister ebenso auf: „Setzen sie sich weiter für die Westküste ein.“ Nach Jahren der Stagnation und einem Verlust der gesamten Bierbranche im Vorjahr stehe aktuell ein leichtes Plus beim Absatz zu Buche. „Es sind allerdings nur 1,7 Prozent.“ Das sei angesichts des heißen Sommers viel zu wenig, so Luchs.

Dennoch stellte er fest, dass sich der Markt zugunsten regionaler Anbieter verschoben habe: „Die Region ist unsere Lebensversicherung. Wir werden weiter in unsere Marke und die Qualität investieren.“ Das unterstricht auch Bernd Buchholz, in diesem Punkt frei von Ironie: „Ihr Traditionsunternehmen ist wichtig für Schleswig-Holstein“, erklärte er, bevor mit drei Schlägen dem ersten Bockbier der Saison freien Lauf ließ.