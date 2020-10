Hohenlockstedt : Berauschter Einbrecher von Streife erwischt

Zeugen beobachten 18-Jährigen, wie er in den Netto-Markt einbricht. Beamte konnten den Mann in der Mittelstraße festnehmen.

Avatar_shz von nr

15. Oktober 2020, 13:21 Uhr

Hohenlockstedt | Nachdem zwei Zeugen in der Nacht zu gestern in Hohenlockstedt einen Einbrecher beobachtet haben, hat die Polizei den Täter kurz darauf in Tatortnähe festgenommen.

Gegen 2 Uhr meldeten zwei Personen einen Mann, den sie zunächst vor dem Netto-Markt und später aus dem Laden heraustorkelnd gesehen hatten. Offenbar war der Verdächtige in den Laden eingestiegen. Die Zeugen informierten die Polizei und sprachen den Einbrecher an. Bei Eintreffen der Polizei ergriff dieser die Flucht, konnte jedoch in der Mittelstraße festgenommen werden.

„Zunächst verhielt sich der 18-Jährige ruhig und räumte die Tat ungefragt ein, später leistete er erheblichen Widerstand“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Einsatzkräfte brachten den Mann darauf zu Boden und fesselten ihn. Auf dem Itzehoer Revier ergab ein Atemalkoholtest 1,37 Promille. Da auch der Verdacht bestand, dass der Hohenlockstedter unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Anschließend kam er in Gewahrsam.

Bei der Absuche des Bereichs um den Tatort hatten die Streifen das Diebesgut gefunden: alkoholische und nichtalkoholische Getränke. Außerdem stießen sie auf ein mögliches Einbruchswerkzeug auf und stellten dieses sicher. Der Mann wird sich nun wegen des Einbruchs und wegen des Widerstands verantworten müssen.