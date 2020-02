Berauscht am Steuer

von Andreas Olbertz

10. Februar 2020, 16:58 Uhr

Itzehoe | Die Augen – die gefielen den Beamten bei der Kontrolle eines 18-Jährigen am Steuer eines Opels nicht. Am Sonnabend gegen 20.30 Uhr hielten sie den Wagen in der Brückenstraße an. Auf Nachfrage räumte der Fahrer ein, zu Wochenbeginn THC konsumiert zu haben – ein Drogenvortest verlief positiv. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Der 18-Jährige musste sich darauf der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und wird sich wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.“