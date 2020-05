Berauscht am Steuer erwischt

von Andreas Olbertz

12. Mai 2020, 15:58 Uhr

Itzehoe | Ein 22-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Dienstag in der Itzehoer Brunnenstraße kontrolliert. Der Itzehoer war zunächst nicht mit der Verkehrskontrolle einverstanden, folgte schließlich doch den Aufforderungen der Beamten, die dann bei der Kontrolle Auffälligkeiten bei dem Fahrer feststellten, die den Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln aufkommen ließen. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Da der junge Mann nach Polizeiangaben wohl schon ahnte, was auf ihn zukommen würde, ergriff er die Flucht in Richtung Hinter dem Klosterhof. Dort konnte er schließlich von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Es folgte dann auf der Wache die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung des Führens von Kraftfahrzeugen für mindestens 24 Stunden. Außerdem fertigte die Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.