Konzert in Wilster : Benefizkonzert mit dem Ahrensburger Streichquartett

31. Januar 2020, 16:03 Uhr

Wilster | Die Frauen des Inner Wheel Clubs Itzehoe organisieren ein Benefizkonzert in der St. Barthomoläus-Kirche in Wilster. „Wir freuen uns riesig, dass das Ahrensburger Streichquartett zu uns kommt und sich mit einem Repertoire aus Stücken von Joseph Haydn und Franz Schubert präsentieren wird“, erklärt Präsidentin Gabriele Haltermann.

Sie hofft auf viele Besucher. Denn der Erlös des Konzertabends soll zu gleichen Teilen dem Heilpädagogischen Kindergarten „Lebenshilfe Steinburg“ in Itzehoe und der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Wilster zugutekommen. Das Konzert in der Wilsteraner Kirche beginnt Sonnabend, 8. Februar, um 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. In der Pause wird ein Imbiss mit Brezeln, Wein und Erfrischungsgetränken angeboten.

Der Inner Wheel Club Itzehoe gehört zu einer weltweit organisierten Frauenvereinigung. Freundschaft, Hilfsbereitschaft und internationale Verständigung zählen zu den wesentlichen Kernpunkten der Club-Tätigkeiten. Die Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich um Kranke und Menschen in Not und unterstützen viele förderungswürdige Projekte. Zu den Aktivitäten gehören auch die Weihnachtskugelaktion und der Verkauf von Kaffee und Kuchen an den verkaufsoffenen Sonntagen in Itzehoe sowie der Bücherverkauf beim Wilsteraner Flohmarkt.

Karten für das Ahrensburger Streichquartett gibt es im Vorverkauf für 12 Euro (Abendkasse: 15 Euro) in Itzehoe bei B & H und der Norddeutschen Rundschau sowie in Wilster bei Petra Looft Mode und in der Schwan-Apotheke.