THeater itzehoe : Benefizkonzert für den Bunten Kreis Westholstein

Ein abwechslungsreiches Programm verspricht der Bunte Kreis Westholstein.

von nr

10. Juli 2019, 16:44 Uhr

Itzehoe | Zu seinem dritten Benefizkonzert lädt der Bunte Kreis Westholstein Itzehoe am Sonnabend, 7. September, um 18 Uhr ins Theater Itzehoe ein. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder ein schönes und vielseitiges Programm mit tollen Mitwirkenden zusammenstellen konnten“, sagt Angelika Perlett, Leiterin des Bunten Kreises.

Musik und Show

Mit dabei sind die „Gospelling Souls“ aus Hanerau-Hademarschen mit Gospels, Spirituals, Rock und Pop, teils auf Englisch, teils auf Deutsch. Das Ensemble Guitavo bietet harmonischen Acoustic Folk’n’Soul, eine Mischung aus Folk, Blues, Pop und etwas Soul, die erfrischend anders daher kommt. Einen Leckerbissen der artistischen Art bringen die Mitwirkenden von Panthers Cheerleading aus Krempe auf die Bühne. Sie haben in diesem Jahr in den USA den 1. Platz bei den World-Class-Champions geholt. „Es ist uns eine große Freude, dass wir die Panthers mit ihrem fantastischen Können präsentieren dürfen“, sagt Angelika Perlett.

Kosten 15 Euro im Vorverkauf und sind erhältlich im Theater Itzehoe und im Büro des Bunten Kreises im Ärzte- und Dienstleistungszentrum am Klinikum Itzehoe. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.

Die Einnahmen des Abends tragen dazu bei, dass die Nachsorgeeinrichtung auch weiterhin Familien mit schwer und chronisch kranken Kindern unterstützen kann. Das Team hilft zum Beispiel bei der Suche nach speziellen Therapien, koordiniert die Versorgung, begleitet zu Terminen in Spezialkliniken und berät bei sozialrechtlichen Fragen. Insbesondere in der Übergangszeit vom Krankenhaus in den häuslichen Alltag ist dies eine große Hilfe für die Familien. Doch die Fahrtkosten werden von den Kassen grundsätzlich nicht übernommen. >