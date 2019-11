Verein für Landwirtschaft und Gewerbe Kellinghusen : „Belana“ ist die leckerste Kartoffel

150 Testesser lassen sich fünf Sorten bei großen Geschmacksprobe schmecken.

Avatar_shz von Ludger Hinz

10. November 2019, 15:28 Uhr

Brokstedt | Gespannte Erwartung herrschte im vollen Saal im Bürgerhaus in Brokstedt. Wer würde dieses Mal das Rennen machen? Bereits im dritten Jahr richtete der Verein für Landwirtschaft und Gewerbe Kellinghusen nach Schließung des „Café Sievert“ in Wrist seine jährliche Kartoffelgeschmacksprobe am Wochenende dort aus.



150 Gäste nehmen fünf Sorten unter die Lupe





Etwa 150 Teilnehmer unterzogen die Erdenknollen örtlicher Erzeuger in fünf verschiedenen Varianten einem ausgiebigen Geschmackstest, darunter wieder einige illustre Ehrengäste wie Brokstedts Bürgermeister und Amtsvorsteher Clemens Preine und Kellinghusens Bürgermeister Axel Pietsch mit Frauen sowie CDU-Landtagsmitglied Heiner Rickers.

Sie mussten dabei aber auch Verzicht üben, denn die sonst gewohnte königliche Repräsentanz fehlte dieses Mal. „Sowohl Pellkartoffelkönigin Christin Hollm als auch Pellkartoffelprinzessin Emilie Soltau können wegen anderer Verpflichtungen nicht dabei sein“, wie der Vorsitzende Hauke Vollstedt (53), Bürgermeister von Rosdorf, in seiner auf Plattdeutsch gehaltenen Begrüßung bedauerte. Stattdessen wurde eine „Königin für den Abend“ gewählt. Die Glückszahl fiel auf Hilke Bohn aus Kellinghusen, die mit blauer Schärpe und Krönchen bedacht wurde.



Marzipankartoffel außer Konkurrenz





Im Mittelpunkt des Abends stand der obligatorische Gaumentest der „tollen Knolle“ dem mit dem aus den Vorjahren bekannten Ablauf. Geliefert von Erzeuger Brüggen aus Sarlhusen, hatten die Testesser zu den Kartoffeln neben einem Matjes auch die Wahl zwischen Pute oder Kasseler. Zur Neutralisation gab es wie immer einen Kartoffelschnaps.

Erstmals wurden zur Überraschung ohne Wertung als sechste Kandidaten je zwei Marzipankartoffeln hinzu gegeben. Bewertet wurden die Kartoffelsorten nach Aussehen, Geschmack und Festigkeit mit Schulnoten.



Mit 281 Punkten zum Sieg





Nach eingehendem Test setzte sich schließlich die Sorte „Belana“ (281 Punkte) als Siegerin vor „Linda“ (291) und „Glorietta“ (310) durch (allesamt festkochend). Es folgten abgeschlagen „Aromata“ (vorwiegend festkochend, 402) und „Gunda“ (mehligkochend, 498). Hinterher wurde das Ergebnis beim Tanz zur Musik von DJ Stefan Sieck bis zum frühen Morgen gefeiert.

In seinem Bericht zog Hauke Vollstedt ein positives Fazit des vergangenen Jahres. Die Zahl von etwa 250 Mitgliedern ist gleich geblieben. Für mehr als 60 von ihnen war der Sommerausflug im Juni von Kellinghusen nach Lübeck mit Schifffahrt über den Dassower See und nach Boltenhagen wieder das zweite Highlight des Jahres. Schatzmeister Thorsten Möller berichtete unterdessen, dass das Geschäftsjahr mit einem leichten Einnahmeüberschuss abschloss.