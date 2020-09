Polizeikontrolle in Itzehoe : Bekifft und angetrunken auf Roller erwischt

Bei einem 60-jährigen aus Itzehoe stellten Beamte Beträubungsmittel sicher.

von Andreas Olbertz

10. September 2020, 13:22 Uhr

Itzehoe | Mittwochnachmittag überprüfte eine Polizeistreife in der Breitenburger Straße einen Motorroller-Fahrer. Den Beamten stach gleich Alkoholgeruch in der Nase, aber der gemessene Wert bei dem 60-jährigen Itzehoer lag mit 0,47 Promille knapp unter der strafbaren Grenze. Aber Beamten rochen auch den typischen Cannabis-Geruch. Daraufhin wurde der Mann durchsucht und tatsächlich Betäubungsmittel bei ihm sichergestellt. „Auf Nachfrage räumte der Fahrer den Drogenkonsum vor Fahrtantritt ein“, sagte Polizeisprecher Jochen Zimmermann. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Zimmermann: „Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.“