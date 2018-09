ChemCoast-Park Brunsbüttel : Bekenntnis zum Industriestandort

Die Lanxess AG investiert 15 Millionen Euro in Brunsbüttel, erweitert ihre Anlage und steigert die Produktion.

von shz.de

26. September 2018, 16:17 Uhr

Bekenntnis zum Industriestandort Brunsbüttel – Rund 15 Millionen Euro investierte der Spezialchemiekonzern Lanxess in die Erweiterung der Produktionsanlage und damit in die Erhöhung der Produktionskapazität für das Herbizid-Vorprodukt MEA im Dithmarscher Werk.

Während die Lanxess-Aktie an der Börse gestern einen leichten Kursverlust verzeichnete, setzte das Unternehmen in ihrem Brunsbütteler Werk ein deutliches Signal, das man wieder an den Rekordergebnissen des Vorjahres anknüpfen möchte. Nach etwa zweijähriger Bauzeit wurde die Anlagenerweiterung im MEA-Betrieb abgeschlossen, sodass gestern die offizielle Einweihung mit geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Industrie vollzogen werden konnte. „Mit dem Ausbau begleiten wir die dynamische Marktentwicklung bei unseren chemischen Zwischenprodukten und heben eine langfristige, geschäftliche Partnerschaft auf ein neues, zukunftsweisendes Fundament“, erklärte Hubert Fink, Vorstandsmitglied der Lanxess AG.

Das seit den 1980er Jahren in Brunsbüttel, ohne meldepflichtige Unfälle, hergestellte Zwischenprodukt MEA wird zum größten Teil in der Agroindustrie als Vorprodukte für die Herstellung chemischer Unkrautvernichtungsmittel verwendet. Aber auch für die Herstellung von Farbstoffen wird das Produkt eingesetzt. „Wir haben unsere langfristige Planung und die Erweiterung auf ein nachhaltiges Marktwachstum ausgerichtet“, ergänzte Dirk Van Meirvenne, Leiter des Geschäftsbereichs Herstellung hochwertiger Industriechemikalien bei Lanxess. Besonders stolz sei er darauf, dass es den Mitarbeitern gelungen ist, die Erweiterung im laufenden Betrieb durchzuführen.

Brunsbüttels Bürgermeister Peter Hollmann zeigte sich erfreut über das Millionen-Bekenntnis zum Standort nah der Schleusenstadt. Die Erweiterung des MEA-Betriebes bezeichnete Hollmann als wichtigen Mosaikstein im Zuge des ChemCoast-Park-Brunsbüttel-Ausbaus. Zudem sichert die Investition Arbeitsplätze was der Wertschöpfung in der Region zugute kommt.

Doch nicht nur in dem, durch eine Millioneninvestition erweiterten Betriebszweig sollen die Kapazitäten deutlich erhöht werden. Auch in dem zweiten Brunsbütteler Lanxess-Betrieb werden derzeit die Kapazitäten zur Herstellung der Kautschukchemikalien TMQ erhöht. Durch Optimierungsmaßnahmen der Anlage sollen bereits ab Ende 2018 zusätzliche Produktmengen für den weltweiten Markt zur Verfügung stehen. Unter dem Handelsnamen Vulkanox HS vertreibt Lanxess ein Alterungsschutzmittel. Es wird zur Herstellung von Reifen und stark beanspruchten technischen Gummiwaren eingesetzt. In den beiden Produktionsbetrieben in Schleswig-Holsteins größten Industriegebiet beschäftigt das Spezialchemieunternehmen rund 90 Mitarbeiter, die rund 100 000 Tonnen Produkte im Jahr herstellen. Die Produktionsstätte in Brunsbüttel zählt neben Werken in Leverkusen, Krefeld und Antwerpen zu einem Lanxess-Werksverbund und bildet damit ein wichtiges Glied in der Chemieproduktion des Kölner Konzern. Seit der Inbetriebnahme des Brunsbütteler Werks, hat sich die jährliche Produktionsmenge hier nahezu verdreifacht.